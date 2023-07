Xiaomi lança nova fechadura smart com reconhecimento facial 3D

A Xiaomi lançou uma nova fechadura inteligente com reconhecimento facial de luz estrutural 3D. A Smart Door Lock M20 Pro usa inteligência artificial (IA) para reconhecer automaticamente o rosto do usuário, capturando 30 mil pontos de luz que registram características faciais únicas. De acordo com a fabricante, a fechadura se destaca pela precisão e oferece uma taxa de falso reconhecimento inferior a 0,0001%. O produto pode ser adquirido em pré-venda por 2799 yuan, o equivalente a R$ 1.851, em cotação atual, sem impostos. A partir de 1º de agosto, o preço oficial será de 2.999 yuan (R$ 1.984).

O produto é uma versão atualizada do modelo Smart Lock M20, lançado no início deste ano, e conta com um sistema projetado para operar de forma eficaz em uma ampla variedade de condições de iluminação, tanto durante o dia quanto à noite, prometendo alta eficácia e segurança. O processo de reconhecimento controlado torna a operação da fechadura simples para pessoas de todas as idades, desde crianças até adultos e idosos, sem a necessidade de usar impressões digitais.

2 de 2 Smart Door Lock M20 utiliza luz estrutural 3D para reconhecimento facial — Foto: Reprodução/ItHome Smart Door Lock M20 utiliza luz estrutural 3D para reconhecimento facial — Foto: Reprodução/ItHome

O Smart Lock M20 Pro utiliza uma câmera ultra grande angular de 180° para monitorar em tempo real a área em frente à porta, acionando alertas quando necessário. Os usuários podem acessar as imagens remotamente via smartphone e usar um intercomunicador visual para se comunicar com os visitantes. Além disso, a fechadura smart possui suporte a vários métodos de desbloqueio, desde reconhecimento facial, entrada de senha, digitalização de impressões digitais, senhas temporárias, Bluetooth, cartões NFC e chaves de emergência, até smartwatches e pulseiras fitness da Xiaomi.

O dispositivo conta com processador dual-core de IA que auxilia o módulo de luz estrutural 3D a impedir que tentativas de desbloqueio criminoso usando fotos, vídeos ou máscaras sejam bem sucedidas. A tecnologia já é bem difundida no mercado financeiro, que utiliza o padrão em sistemas de pagamento e controle de acesso. Inclusive, o BCTC, companhia criada pelo governo chinês que atua no controle de segurança de ferramentas utilizadas pelo sistema financeiro, atesta a confiabilidade do reconhecimento do módulo de luz estrutural 3D.

Com informações de ItHome e Gizmochina

Três rotinas de casas conectadas que você deveria testar