Xiaomi lança patinete elétrica dobrável e 'mais barata'; veja detalhes

Uma nova patinete elétrica da Xiaomi chegará à Europa em breve. O novo Scooter 4 Go chega ao mercado para ser uma opção mais em conta e mais leve do que toda a linha lançada até agora pela empresa. O aparelho é dobrável, facilitando o transporte, e tem uma bateria com autonomia prometida de até 18 km. Sem uma data para chegar às lojas, o dispositivo será lançado neste primeiro momento apenas na União Europeia e deve custar € 299, ou aproximadamente R$ 1.563 de acordo com a cotação atual, sem contar impostos.

A página da fabricante informa que o Xiaomi Electric Scooter 4 Go, nome completo do produto, tem velocidade máxima de 20 km/h, mas atinge a marca somente quando configurada para rodar em “modo esportivo”, um dos três estilos disponíveis. Assim, o “modo padrão” traz variações entre 5 e 15 km/h, enquanto o “modo caminhada” restringe a velocidade máxima para até 6 km/h.

2 de 3 Xiaomi Electric Scooter 4 Go tem estrutura de aço e conexão com celular — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 4 Go tem estrutura de aço e conexão com celular — Foto: Divulgação/Xiaomi

A ficha técnica fornecida pela fabricante indica que o Xiaomi Scooter 4 Go tem um motor de 250 W de potência nominal, menor do que os 300 W da Scooter 4 Lite, como lembra o site especializado CleanRider. A potência máxima do motor é de 450 W, também menor do que os 600 W da versão “Lite” da linha lançada recentemente pela Xiaomi.

Com a ajuda do Xiaomi Home, aplicativo de casa inteligente da companhia chinesa, a patinete pode transmitir para o smartphone alguns dados como a distância percorrida, a velocidade em tempo real e a energia restante da bateria, por exemplo. Na tela do celular, também é possível atualizar o firmware do veículo e bloqueá-lo remotamente.

3 de 3 Novo scooter da Xiaomi tem freio a tambor na roda traseira — Foto: Divulgação/Xiaomi Novo scooter da Xiaomi tem freio a tambor na roda traseira — Foto: Divulgação/Xiaomi

Quanto à bateria, o modelo da Xiaomi tem 165 Wh, e promete uma autonomia de uso de até 18 horas, contra as 20 horas esperadas da Scooter 4 Lite. Seu tempo de carregamento mínimo é de seis horas. Na estrutura, a Scooter 4 Go tem pneus com 8,1 polegadas de aro, estrutura feita de aço, e proteção com protocolo IPX4 para toda a patinete e IPX6 para a bateria, que deve defender as partes contra jatos de água mais potentes.

Vale destacar que a patinete da Xiaomi tem um sistema de frenagem que permite economizar energia quando o usuário aperta o freio a fim de aumentar a autonomia da bateria, de forma similar aos carros elétricos. Além disso, o modelo possui freio elétrico na roda da frente e freio a tambor na roda traseira, para melhorar a parada e prover melhor segurança, de acordo com o site oficial do produto.

Com informações de Xiaomi, CleanRider e NotebookCheck

