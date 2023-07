Xuxa, o documentário: veja o que esperar da produção do Globoplay

Xuxa, o documentário chega ao catálogo do Globoplay nesta quinta-feira (13), a produção original da plataforma tem direção-geral de Pedro Bial ( Linha Direta ). Dividida em cinco episódios, a docusérie acompanha os 60 anos de vida e 40 de carreira da "Rainha dos Baixinhos". Entre os momentos abordados estão o reencontro com sua ex-empresária Marlene Mattos, a conversa com o ator do polêmico filme Amor, Estranho Amor, Marcelo Ribeiro, e seus relacionamentos amorosos com Ayrton Senna e Pelé. Abaixo, confira mais detalhes e curiosidades acerca da produção.

2 de 5 O jornalista Pedro Bial é o diretor-geral da produção Xuxa, o documentário — Foto: Divulgação/Globo O jornalista Pedro Bial é o diretor-geral da produção Xuxa, o documentário — Foto: Divulgação/Globo

Encontro com Marlene Mattos, sua controversa ex-empresária

Um dos momentos mais aguardados da docusérie é o reencontro entre Xuxa e sua polêmica ex-empresária Marlene Mattos, que acontece no quinto e último episódio. Para Patrícia Kogut, colunista do site O Globo essa é a melhor parte da produção.

"Mais do que empresária, ela manteve com Xuxa uma relação que faz pensar no mito de Pigmalião — a história de um rei escultor que se apaixona por uma estátua que reproduziu 'a mulher ideal'. Com uma diferença: a criatura, ao analisar o passado, repudia a criadora", escreveu.

3 de 5 Xuxa reencontra Marlene Mattos, sua polêmica ex-empresária, depois de 19 anos — Foto: Reprodução/Globoplay Xuxa reencontra Marlene Mattos, sua polêmica ex-empresária, depois de 19 anos — Foto: Reprodução/Globoplay

Revelação de abuso sexual cometido por um amigo do pai

Em um dos episódios do documentário, Xuxa e sua filha Sasha vão à Coroa Grande, bairro da zona litorânea da cidade de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lugar onde ela passava as férias em família. Nessa viagem, Xuxa revela que sofreu abuso sexual por parte de um amigo de seu pai quando tinha somente 13 anos.

Relacionamentos com Ayrton Senna e Pelé

Na produção, Xuxa relembrou dois relacionamentos amorosos com figuras públicas que marcaram sua vida: com o jogador de futebol Pelé e com o piloto Ayrton Senna, ambos já falecidos. "Quando as pessoas falam: você namorou o Pelé? Não, eu amei o Pelé. Por seis anos, eu amei. Você namorou o Ayrton? Não, eu amei o Ayrton pelo tempo que eu tive com ele", revelou a apresentadora.

4 de 5 No documentário, Xuxa fala sobre seu relacionamento com Ayrton Senna, o romance aconteceu entre 1988 e 1991 — Foto: Divulgação/Estadão No documentário, Xuxa fala sobre seu relacionamento com Ayrton Senna, o romance aconteceu entre 1988 e 1991 — Foto: Divulgação/Estadão

A exposição do nascimento da filha, Sasha

No quarto episódio da docusérie, Xuxa aborda a angústia oriunda de toda a exposição envolvendo o nascimento da filha que teve com o ator Luciano Szafir, Sasha. Em um momento de emoção, a apresentadora conta: "Foi como se eu tivesse sido violentada, não tinham o direito de fazer isso".

Relacionamento com ex-paquitas

As paquitas eram um grupo formado pelas assistentes de palco de Xuxa, na década de 80. Durante o documentário, somente três delas deram os seus depoimentos: Andréa Veiga, Tatiana Maranhão e a atriz Letícia Spiller.

Em entrevista para Anna Luiz Santiago, colunista do site O Globo, Xuxa revela que gostaria de ter ouvido as outras meninas que fizeram parte do grupo. "Eu sinto muita falta de todas as paquitas falando. Mesmo as que não gostam de mim. Mas acho que isso é um outro doc, o doc das paquitas", contou.

5 de 5 As Paquitas eram as assistentes de palco da apresentadora Xuxa — Foto: Divulgação/Globo As Paquitas eram as assistentes de palco da apresentadora Xuxa — Foto: Divulgação/Globo

Reencontro com ator de filme polêmico

No terceiro episódio de Xuxa, o Documentário, outro reencontro aguardado acontece: entre a apresentadora e o ator Marcelo Ribeiro, com quem contracenou em uma cena sensual no polêmico filme de Walter Hugo Khouri Amor, Estranho Amor. Na época, Marcelo ainda era um menino e Xuxa tinha 18 anos. Apesar de sua participação no longa ter sido pequena, ela passou a ser alvo de ataques depois que ficou famosa como apresentadora infantil.

Filhos com Michael Jackson

Os boatos sobre a aproximação de Xuxa e Michael Jackson são antigos e também foram abordados no documentário. Em outros eventos, a apresentadora já revelou que, durante um jantar em Neverland, mansão do cantor, recebeu um contrato de seu empresário que a propunha um casamento e que ela gerasse os filhos do Rei do Pop. Mais tarde, por meio de seus representantes, Xuxa negou o pedido.

