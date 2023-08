123 Milhas: como se proteger de golpe com formulário falso para reembolso

Clientes da 123 milhas estão sendo alvo de golpistas nas redes sociais em meio a crise envolvendo a empresa de passagens aéreas . Criminosos entraram em contato com consumidores solicitando o preenchimento de um formulário para restituição de valores pagos por pacotes ou viagens adquiridos no site. Na abordagem, o consumidor é induzido a fornecer dados pessoais como número do cartão de crédito, validade e código de segurança do meio de pagamento. O alerta da fraude foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados (IBCTD), após vítimas entrarem em contato com a instituição relatando o ocorrido. A seguir, confira mais detalhes sobre o golpe e como se proteger.

Clientes da 123 Milhas são alvo de golpistas que prometem reembolso de passagens não emitidas — Foto: Reprodução/IBCTD

Conforme o IBCTD, existe a suspeita de houve um vazamento de dados dos consumidores. Conforme os relatos, muitos foram abordados por um suposto representante do site "Comission Federal de Comercio". O contato se apresenta como um representante do serviço de atendimento ao consumidor da 123 Milhas e uma empresa parceira que realiza as tratativas de plataformas de mediação como consumidor.gov.br e Reclame Aqui.

"Considerando que a atuação é totalmente divergente dos procedimentos adotados pelas plataformas e considerando a gravidade quanto ao risco dos dados sensíveis que estão sendo indiscriminadamente coletados, se faz necessária uma medida urgente de alerta aos consumidores nas plataformas e uma investigação minuciosa quanto ao possível vazamento de dados", alerta a advogada Renata Ruback, diretora IBCTD, em comunicado.

Como se proteger do golpe envolvendo a 123 milhas?

Caso o consumidor já tenha fornecido as informações para os golpistas, a principal recomendação é entrar em contato com administradoras dos cartões de créditos para avisar sobre o ocorrido e solicitar o bloqueio das transações com o meio de pagamento. O IBCTD encaminhou uma denúncia uma denúncia sobre o caso para a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), gestora do portal Consumidor.gov.br, e ao site Reclame Aqui para conhecimento e providências urgentes junto às plataformas, e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para investigação sobre o vazamento de dados.

Outra dica importante para se proteger é entrar em contato apenas com o telefone, e-mail e SAC oficial da 123 Milhas. A empresa apenas se comunica com clientes por meio de canais oficiais e envia mensagens padronizadas. Não há qualquer comunicado informando a realização de abordagem com envio de formulário por WhatsApp ou qualquer outra rede social.

Inicialmente, quem foi afetado pelo suspensão na emissão de passagens da 123 milhas, tinha a possibilidade de solicitar voucher diretamente pelo site da empresa ou pelo WhatsApp (31) 99397-0210. O voucher só poderia ser usado em produtos da própria empresas, como passagens aéreas, hotéis ou pacotes. Com o pedido de recuperação judicial da empresa no dia 29 de agosto, essa opção também foi suspensa.

De forma geral, consumidores sempre devem evitar compartilhar dados sensíveis como informações bancárias, endereço, CPF e senhas em aplicativos de mensagens. Mesmo quando a troca de informações é feita com contatos confiáveis, há risco de a pessoa perder acesso a conta ou ser hackeada, o que coloca em risco a segurança das informações compartilhadas em chats anteriores.

