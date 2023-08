99 lança selo de verificação no app; entenda recurso de segurança

A 99 lançou nesta quarta-feira (9) uma nova funcionalidade de segurança no aplicativo de transporte. A partir do dia 17 de agosto a empresa vai implementar um selo de verificação dos passageiros que usam a plataforma. Serão duas categorias: Essencial e Premium. Conforme o diretor de Produto e Experiência da 99, Leandro Abecassis, o recurso garante que os motorista tenham certeza de quem é a pessoa que entra no carro, o que também pode acelerar a aceitação de corridas. O aplicativo 99 entrega também fará parte da atualização.

"A mudança atende dois objetivos: garantir corridas mais rápidas e segurança para os motoristas. Há ainda um terceiro benefício que é mais segurança para o passageiro também. O motorista encontra o usuário mais rápido e o embarque deve acontecer de maneira mais efetiva. O app não vai priorizar os clientes com selo, mas nós sabemos que motoristas dão prioridade para quem tem mais informação", explica Abecassis.

99 lança selo de verificação de passageiros no aplicativo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Atualmente, 100% dos passageiros são verificados com CPF e cartão de crédito, mas a partir de agora o perfil será mais completo. No Essencial, o nome também será verificado para garantir que pertence a determinado CPF. Já no Premium, haverá a adição de uma foto do rosto do passageiro. O perfil mais completo também exibe quanto tempo e quantas corridas o passageiro já fez no app. O usuário também poderá conferir a nota dele no aplicativo a partir do dia 24 de agosto, informação que não é exibida atualmente.

No aplicativo do motorista, o condutor não verá a foto do passageiro antes do momento do embarque para evitar que um julgamento prévio que possa determinar a tomada de decisão sobre uma corrida. A imagem só aparece quando ele desliza o botão de "cheguei no embarque". Quando a corrida é iniciada, a foto também não é mais exibida e não poderá ser acessada. O passageiro pode adicionar fotos da galeria e um sistema de inteligência artificial vai fazer a verificação para garantir que se trata do registro de um rosto.

As informações que já estão verificadas não precisam passar por essa etapa novamente. O que a 99 espera é que haja uma adesão a nova ferramenta de forma gradual. Importante destacar que, por parte da empresa, não há penalidades para os usuários que decidirem não adicionar mais informações na plataforma. O motorista pode reportar ao aplicativo