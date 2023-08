A forma como você digita é um risco à sua privacidade?

📝 Aplicativos desativados trazem risco de segurança? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Um estudo publicado no IEEE European Symposium on Security and Privacy de 2023 revelou que modelos de deep learning já são capazes de analisar sons em teclas de computadores e identificar a que letras eles correspondem, com cerca 90% de eficácia. Um programa desenvolvido pelos estudiosos britânicos Joshua Harrison, Ehsan Toreini e Maryam Mehrnezhad precisa apenas ter acesso a um celular em modo gravador ou a um aplicativo que utiliza o microfone para funcionar. Somente com esse recurso, ele seria poderia capturar os sons das teclas e, posteriormente, enviá-las para uma inteligência artificial capaz de decodificar as palavras que aqueles barulhos representam.