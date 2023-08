A Pequena Sereia ganha data de lançamento no Disney+

A nova versão de A Pequena Sereia , lançada nos cinemas em maio deste ano, chegará ao catálogo do Disney+ no próximo dia 6 de setembro. A informação foi confirmada nas redes sociais da plataforma de streaming. Com Halle Bailey (Grown-ish) e Jonah Hauer-King (Teto Para Dois) nos papéis de Ariel e Principe Eric, o longa é mais uma das readaptações de clássicos animados da Disney em live-action, a exemplo de Alladin (2019) e Cruella (2021).

Com direção de Rob Marshall (O Retorno de Mary Poppins), A Pequena Sereia rendeu US$ 566 milhões em bilheteria pelo mundo (R$ 2,7 bilhões, em conversão atual). Integram o elenco os astros Javier Bardem (Duna), Noma Dumezweni (Bem-vindos à Vizinhança) e Melissa McCarthy (Missão Madrinha de Casamento), além das vozes de Daveed Diggs (Hamilton), Awkwafina (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) e Jacob Tremblay (Extraordinário).

Halle Bailey no fundo do mar em trailer de A Pequena Sereia — Foto: Divulgação/Disney

Durante o lançamento do trailer, o live-action sofreu uma campanha racista por parte do público que não aceitou a escalação de Halle Bailey no papel principal. Mensagens divulgadas nas redes sociais condenavam a escolha de Bailey, que é negra, para interpretar Ariel, uma princesa branca e ruiva. Em entrevista à revista britânica The Face em fevereiro desse ano, ela condenou as ações, mas afirmou não estar surpresa. "Como pessoa negra, você já espera por isso e é algo que nem te choca mais".

Apesar do engajamento difamatório, A Pequena Sereia conquistou aprovação de 67% entre os críticos do Rotten Tomatoes e média 59 no Metascore. Já entre o público, os índices são maiores, rendendo porcentagem de 94% no Rotten e nota 7,2 no IMDb, sob a avaliação de 106 mil usuários.

Enredo de A Pequena Sereia

Na nova versão do clássico de Hans Christian Andersen, conhecemos Ariel (Bailey), uma sereia filha caçula do Rei Tritão (Bardem). Dotada de uma personalidade aventureira e muito curiosa, a princesa está cansada do fundo do mar e quer conhecer o mundo dos homens, algo proibido em seu reino.

Quando nada até a superfície, ela se apaixona por Eric, um príncipe que está em viagem pelo mar. Decidida a reencontrá-lo, a princesa faz um acordo com Ursula (McCarthy) para assim consumir sua paixão. Mas a bruxa dos mares usa do trato com Ariel para pôr em prática um plano maléfico.

