Adeus? Asus pode aposentar família Zenfone para focar na ROG; entenda

A suspeita do provável fim da linha Zenfone ganhou força por causa de uma publicação do site taiwanês TechNews. A matéria trata dos sucessivos cortes de custos da empresa, que demitiu boa parte dos funcionários ligados à área de PC e do departamento pessoal. Agora, de acordo com uma fonte anônima, a marca estaria dissolvendo o grupo responsável pelo Zenfone e distribuindo os funcionários remanescentes para outras áreas da companhia.