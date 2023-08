AirPods 'do futuro' podem ler suas ondas cerebrais; veja como

A Apple pode desenvolver AirPods capazes de ler sinais biológicos como ondas cerebrais, de acordo com uma nova patente registrada pela empresa. O documento, aprovado no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos no começo de julho, detalha a tecnologia que utiliza eletrodos para medir a atividade elétrica cerebral do usuário. Na prática, o fone de ouvido poderia realizar eletroencefalografia, eletromiografia, eletro-oculografia entre outras medições. A nova patente corrobora as especulações de que a Apple estaria trabalhando para tornar os AirPods uma ferramenta de saúde.