Ajuste simples no iPhone carrega seu celular 4 vezes mais rápido; veja

Em condições normais, um iPhone leva cerca de quatro horas para carregar completamente. Esse tempo pode ser precioso caso haja alguma urgência, ou o usuário esteja atrasado para um compromisso, por exemplo. No entanto, especialistas da Verizon, a maior operadora de telefonia dos Estados Unidos, descobriram que um ajuste fácil nas configurações do aparelho pode reduzir o tempo de recarga em até quatro vezes. Assim, o telefone sai do zero e atinge os 90% em apenas uma hora e meia. O “truque” é bem simples: basta ativar o Modo Avião enquanto o iPhone estiver carregando.