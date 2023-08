Alexa conta histórias tradicionais no Dia do Folclore; veja como ouvir

Para ouvir as histórias do folclore, é preciso ter a skill ativada no dispositivo inteligente. Para isso, basta acessar a conta Amazon vinculada ao aparelho por meio do site, acessar o menu "Echo e Alexa", clicar em "Alexa Skills", procurar por "Hora da História" e selecionar "Ativar". Também é possível adicionar a skill pelo app Amazon Alexa. Basta acessar o menu "Mais", tocar em "Skills e jogos", procurar pela função e ativá-la.