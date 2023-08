Alienware lança AW2524HF, novo monitor gamer com 500 Hz; veja detalhes

A Dell anunciou, na última quinta-feira (24), o lançamento do monitor gamer Alienware AW2524HF, uma nova versão do Alienware AW2524H, lançado no início de 2023 . Ambos possuem 500 Hz de taxa de atualização, porém, enquanto o modelo mais antigo vem com Nvidia G-Sync, a nova versão usa a tecnologia FreeSync, da AMD , para evitar o tearing da imagem. Além da diferença nos recursos, o novo monitor é um pouco mais barato que o anterior — enquanto o primeiro tem preço sugerido de US$ 699, o segundo custa US$ 649, respectivamente R$ 3.409 e R$ 3.161 em conversão direta.

No geral, ambos os dispositivos são exatamente iguais, pois têm tela com 24,5 polegadas de tamanho, resolução de 1.920 x 1.080 (Full HD) e painel do tipo IPS. Entretanto, de acordo com o site especializado XDA Developers, o modelo AW2524HF consegue chegar aos 500 Hz por meio de overclock, pois nativamente o dispositivo trabalha com 480 Hz de taxa de atualização.

Alienware AW2524HF está disponível somente na cor preta — Foto: Divulgação/Dell

📝 Comprar um notebook Dell: qual modelo escolher? Veja no Fórum do TechTudo

O novo monitor possui certificação HDR10, que tende a entregar um contraste ainda mais preciso, e pode cobrir até 99% do espectro sRGB — algo em torno de 16 milhões de cores. Além disso, vale citar que o Alienware AW2524HF possui cinco entradas USB 3.2 e uma porta HDMI 2.1, que deve suportar jogos em até 255 Hz — cinco Hertz a mais que o AW2524H. Também estão presentes duas entradas DisplayPort 1.4, que são as únicas capazes de gerar efetivamente os 500 Hz, de acordo com o site NotebookCheck.

Do ponto de vista do design, o lançamento consegue inclinar e rotacionar em seu próprio eixo, o que tende a entregar mais versatilidade de posições para o usuário. O aparelho tem iluminação AlienFX na parte traseira, que pode ser ajustada pelo app de configuração, conta com suporte retrátil para fone de ouvido e possui uma base menor no formato hexagonal, com o objetivo de deixar mais espaço na mesa para uso de mouse e teclado.

O produto estará disponível para compra a partir do próximo dia 12 de setembro. Apesar de a marca Alienware ser vendida oficialmente pela Dell do Brasil, nenhum dos dois monitores aparecem no site nacional da empresa. Logo, ainda não há previsão de quando esses modelos serão lançados por aqui, tampouco seus respectivos preços em Real.

Com informações de Dell, NotebookCheck e XDA Developers

