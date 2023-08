American Horror Story 12 ganha previsão de estreia no Brasil; veja imagens

A 12ª temporada de American Horror Story (AHS) , com estreia marcada no dia 20 de setembro nos Estados Unidos, está prevista para ser lançada no mês de outubro no Brasil via Star+ . A informação foi divulgada em primeira mão ao TechTudo nesta quarta-feira (16). Ontem, foram divulgados pôsteres e um teaser da sequência, que terá sua chegada dividida em duas partes, segundo o site Deadline.

Nomeada Delicate, a nova season terá a presença de Emma Roberts (Amor com Data Marcada), Cara Delevingne (Carnival Row), Michaela Jaé Rodriguez (Pose), Zachary Quinto (franquia Star Trek) e Kim Kardashian (The Kardashians) no elenco.

Cara Delevingne, Kim Kardashian e Emma Roberts estampam os pôsteres da nova temporada de AHS — Foto: Divulgação/American Horror Story

Em cada ano de AHS são narradas histórias diferentes. A trama da vez é baseada no livro Delicate Condition, futuro romance da autora Danielle Valentine. No enredo, duas mulheres grávidas acreditam que darão a luz à entidades demoníacas. O livro tem sido visto pela crítica como "uma versão feminista" de O Bebê de Rosemary (1968), clássico do terror dirigido por Roman Polanski.

Ainda não foram divulgados os nomes das personagens. De acordo com as imagens publicadas na Internet, é possível perceber que as grávidas da história serão interpretadas por Emma Roberts e Kim Kardashian. Nesta nova fase, o criador Ryan Murphy, showrunner de AHS em temporadas passadas, será substituído pela roteirista Halley Feiffer (Minha Desconhecida Fama).

American Horror Story é uma das séries de terror mais longevas da história da TV. Está no ar desde 2011, com temporadas lançadas anualmente. Entre a crítica, o seriado antológico possui aprovação de 77% no Rotten Tomatoes e nota 65 no Metacritic. Já entre o público, a nota é 8 entre os usuários do IMDb. O sucesso do show ainda rendeu os spin-offs American Crime Story (2014 - presente), voltada ao true crime, e American Horror Stories (2020 - presente), com antologia de episódios.

Confira o teaser da nova temporada de American Horror Story

