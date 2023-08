Angus Cloud: veja produções com o ator de 'Euphoria' para assistir

O ator Angus Cloud, conhecido por seu papel na série teen Euphoria, faleceu nesta segunda-feira (31), em sua casa em Oakland, Califórnia, aos 25 anos de idade. A notícia, que pegou os fãs do astro de surpresa, foi dada pela própria família do artista em um comunicado ao site TMZ. Segundo o veículo, ele foi encontrado sem pulso pela mãe, que relatou à emergência uma possível overdose, sendo essa a provável causa da morte. Uma pessoa próxima do ator ainda confessou que Cloud estava com a saúde mental delicada, já que ele não estava lidando muito bem com a morte do pai, que faleceu uma semana antes.