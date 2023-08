Anime de Scott Pilgrim na Netflix ganha data de estreia e teaser

O anime da franquia Scott Pilgrim ganhou data de estreia nas redes sociais da Netflix nesta quarta-feira (16) . Intitulado no Brasil como Scott Pilgrim: A Série (Scott Pilgrim Takes Off, no original), a animação tem lançamento marcado para 17 de novembro. Junto com a data foi divulgado também o teaser do show, que mantém o mesmo estilo das HQs de Bryan Lee O’Malley, autor da franquia. Não foi confirmado no momento a quantidade de episódios.