Apagão hoje no Brasil causa reações nas redes; veja os melhores memes

Um apagão de grande porte atingiu 19 estados do Brasil na manhã desta terça-feira (15), e usuários de diversas regiões do país foram impactados pela queda de energia. No entanto, mesmo a falta de luz não impediu que as redes sociais logo ficassem lotadas de memes, com inúmeros internautas brincando com a situação. O apagão aconteceu por volta das 8h20 de hoje e teve duração rápida. A causa não foi definida ainda, mas está sendo investigada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).