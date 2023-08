Apple pode lançar Mac Mini com chip M3, aponta rumor; saiba tudo

A Apple pode estar desenvolvendo uma nova versão do Mac Mini com chip M3. O rumor foi publicado por Mark Gurman, jornalista da Bloomberg especializado em Apple , no último domingo (6). De acordo com o analista, a ficha técnica encontrada no log de desenvolvedores terceirizados que trabalham com o computador faria referência ao novo processador. Ainda sem anúncio oficial pela empresa da Maçã, o lançamento da nova CPU da Apple Silicon é esperado para o mês de outubro. Além dos Mac Minis, também estariam em desenvolvimento MacBooks e iMacs com o chip M3.