Apple Watch tem modelo inédito de pulseira vazado; veja como vai ser

De acordo com o portal especializado Apple Insider, Kosutami não possui um histórico extenso de vazamentos, mas tem certa credibilidade por ter acertado algumas previsões de lançamentos da maçã. Em seu perfil no Twitter, ele revelou que o novo band deve ser confeccionado em material de tecido com ondulações e também deve ter um fecho magnético que pode ser similar ao da pulseira Couro com Fecho Moderno. Além da breve descrição da pulseira, ele também anexou uma foto exemplificando como seria o conceito do acessório.