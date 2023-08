Aprenda como fazer figurinhas diretamente do álbum do iPhone

Você sabia que é possível criar figurinhas para os aplicativos de mensagem no próprio iPhone ? A novidade foi liberada na atualização do iOS 16 e funciona sem instalar nenhum app. As figurinhas, também chamadas de adesivos ou stickers, podem ser usadas no Whatsapp, no app Mensagens e em outros serviços. A Americanas explica como fazer.

O iOS 16 apresentou o Live Objects, um recurso que possibilita selecionar qualquer elemento de uma foto ou vídeo e copiá-lo para a área de transferência do iPhone. Ou seja, é possível transformar uma pessoa, bicho ou elemento de uma imagem em arquivo PNG (com fundo transparente), fazer stickers ou customizar a tela de bloqueio do aparelho.

Isso é possível com a Pesquisa Visual do iPhone combinada com recursos de inteligência artificial e machine learning, que operam a partir dos processadores Apple A12 Bionic. Por isso, o Live Objects está disponível a partir do iPhones XS, iPhone XS Max e XR, incluindo todos os modelos posteriores da Apple.

Para fazer suas figurinhas no iPhone, siga os passos:

1- Abra o aplicativo Fotos e acesse o rolo da câmera ou o álbum onde você salvou a imagem desejada. Funciona com quase todas as imagens e vídeos, desde que tenham qualidade razoável.

2- Pressione o dedo rapidamente em cima da pessoa ou elemento para ativar o Live Object. O recurso vai exibir uma animação destacando o objeto selecionado. É preciso acertar o tempo do clique, pois em Live Fotos tiradas com seu iPhone, segurar o dedo vai acionar o movimento do mini-vídeo.

3- O sistema do iPhone vai dar três opções: Copiar, Adicionar Adesivo e Compartilhar.

4- Neste momento, você já consegue carregar o elemento selecionado para outro app: é só puxar com um dedo e, ao mesmo tempo, deslizar a barrinha que fica na parte inferior da tela para alternar entre os apps abertos (ao invés de deslizar para cima). Depois é só levar a figurinha até a barra de texto desejada.

5- Para usar a figurinha no iMessage (e posteriormente no Whatsapp e em outros apps), no momento em que o elemento foi destacado (passo 3), escolha Adicionar Adesivo. O sistema vai abrir o menu onde ficam os stickers e os seus Memojis. É possível incluir moldura branca e alguns efeitos.

6- Para adicionar a figurinha no Whatsapp, escolha Copiar, abra o app, clique na barra de digitação e depois Colar. O Whatsapp exibe a figurinha automática e é só Enviar.

7- Para guardá-la, é só tocar sobre a nova figurinha e adicionar às favoritas.

Vale lembrar que tanto os Memojis estáticos como as figurinhas criadas para o iMessage também ficam disponíveis no teclado do seu iPhone, no atalho para os Adesivos.

Em qualquer conversa, clique no rostinho feliz, que leva aos Emojis do teclado. As figurinhas mais recentes criadas diretamente (via Adicionar Adesivo) estarão em destaque na esquerda. Ao lado dos Emojis, há um ícone dos Adesivos, que leva o usuário ao menu onde ficam os Memojis, as figurinhas de Fitness e os stickers recentes.