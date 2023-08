'Armadilha' feita com Airtag ajuda polícia a encontrar ladrão de restaurante; entenda

Um homem ligado a uma série de furtos em restaurantes na região de Myrtle Beach, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foi capturado e preso com a ajuda de um AirTag . O dispositivo de rastreamento da Apple permitiu que a polícia chegasse até Samuel Smith, de 52 anos, que agora enfrenta nove acusações por roubos que ocorreram entre fevereiro e julho deste ano.

A estimativa é que ele tenha causado um prejuízo de mais de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 96 mil, em conversão direta) somando os danos aos restaurantes locais envolvidos. A seguir, entenda como a polícia chegou até o suspeito.

As autoridades estimam que Smith tenha sido responsável por uma série de furtos que aconteceram em pelo menos quatro restaurantes diferentes entre os meses de fevereiro a julho. De acordo com o departamento de polícia da região, em cada um dos incidentes, Smith levou um cofre, uma bolsa de banco ou outro valor monetário considerável.

Um dos estabelecimentos, o Sneaky Beagle, sofreu com a ação do criminoso por pelo menos três vezes antes dele ser capturado. O prejuízo do restaurante foi de cerca de US$ 15 mil (pouco mais de R$ 71 mil) entre os meses de março à maio.

Em entrevista ao portal iDropNews, os funcionários do estabelecimento revelaram que, após o segundo assalto, tiveram uma ideia para tentar encontrar o ladrão. Eles esconderam um AirTag dentro de um urso de pelúcia e o colocaram dentro de um cofre falso na esperança de conseguirem identificar o assaltante e dar um fim à onda de furtos.

Algumas semanas mais tarde, em meados de julho, Smith mordeu a isca e caiu na armadilha. Ele roubou o cofre falso e o levou para casa. As autoridades, então, identificaram que o homem morava a cerca de 30 minutos de distância do restaurante; desta forma conseguiram conectá-lo aos outros furtos que ocorriam na região. Ele foi preso sem direito a fiança e está respondendo a pelo menos nove acusações de roubo.

Como funcionam os Airtags da Apple?

Um Apple AirTag é um pequeno dispositivo de rastreamento criado para ajudar usuários a encontrar objetos perdidos mais facilmente. O item, quando pareado ao iPhone (iOS), é capaz de fornecer dados precisos de localização. Por isso, a fabricante recomenda que ele seja usado em chaves, bolsas, malas e mochilas.

Em fevereiro, por exemplo, um AirTag ajudou um rapaz a encontrar sua mala que havia sido roubada em um aeroporto em Atlanta, nos Estados Unidos. Através do rastreador, a polícia chegou até o criminoso que furtou a bagagem e o encaminhou à delegacia. O dono da mala, por outro lado, conseguiu recuperar cerca de R$ 15 mil em pertences.

Já em 2022, o dispositivo da Apple também foi crucial para que um homem encontrasse um carro roubado, no Canadá. O veículo, avaliado em cerca de R$ 900 mil, tinha três AirTags espalhadas no porta-luvas, no estepe e sob o banco traseiro do carro. Com a ajuda dos rastreadores, o homem conseguiu identificar o local em que o veículo estava e pediu a ajuda da polícia, que conseguiu recuperar o carro e ainda encontrou mais oito veículos furtados no local.

Com informações de MyrtleBeachOnline e iDropNews

