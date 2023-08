Armored Core 6 e Immortals of Aveum são destaques nos lançamentos da semana

Armored Core 6 : Fires of Rubicon e Immortals of Aveum são os destaques nos lançamentos da semana, com o aguardado novo game na saga de robôs gigantes da From Software e a franquia que mistura FPS com Magia da Ascendant Studios em parceria com a Electronic Arts . Os jogos foram acompanhados ainda pela ação Blasphemous 2, a narrativa de Fort Solis, as corrida de motos Ride 5 e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, assim como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Armored Core 6: Fires of Rubicon - 25 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Armored Core 6: Fires of Rubicon é o retorno da série de robôs da From Software, criadora de Dark Souls, depois de mais de 10 anos desde seu último capítulo numerado. No game, os jogadores um mercenário com amnésia, identificado apenas como "621", infiltrado ilegalmente no planeta Rubicon 3 para vender seus serviços a quem pagar mais. É possível personalizar seu robô Armored Core com diversos tipos de peças e armas que afetarão sua mobilidade, blindagem e capacidade ofensiva.

Os combates são agitados com jatos para se locomover, além da presença do novo "Assault Boost", um motor especial que permite atravessar grandes distâncias ou se aproximar de um inimigo para desferir um golpe oportuno. Armored Core 6 cehga para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam) por preços entre R$ 299,50 e R$ 257,90.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Immortals of Aveum - 22 de agosto - PS5, XBSX/S, PC

Immortals of Aveum retrata um mundo que está em uma guerra sem fim pelo controle da magia entre os reinos de Lucium e Rasharn, a Guerreterna. Os jogadores controlarão Jak, um mago de batalha recrutado pela força de elite da Ordem dos Imortais com a rara capacidade de controlar os três tipos de magia: Força (Azul), Caos (Vermelho) e Vida (Verde). É preciso enfrentar inimigos em uma jogabilidade de tiro FPS com mais de 25 feitiços e 80 habilitantes, enquanto se aprofundam no passado de Aveum para encontrar respostas que levem a um futuro.

A produtora Ascendant Studios é composta por veteranos da indústria, liderados por Bret Robbins, diretor criativo de Dead Space e campanhas da série Call of Duty. Immortals of Aveum estará disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam, Epic Games Store e EA App) por R$ 359 a R$ 319.

Immortals of Aveum

Blasphemous 2 - 24 de agosto - PS5, XBSX/S, SW, PC

Blasphemous 2 se passa após o DLC Wounds of Eventide, no qual o coração no céu irá prover um novo filho do Milagre e o jogador, que controla o Penitente, precisa impedir que isso aconteça. Para tal ele terá que enfrentar uma nova ordem de inimigos que protege o caminho em um sistema de combate inspirado em Dark Souls com alta dificuldade e complexidade.

Para ajudá-lo, haverá novas armas que possuem suas próprias formas de combate, habilidades especiais e possibilidades de evolução. Blasphemous 2 chega para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (via Steam, GOG Galaxy e Epic Games Store) por R$ 159,90 a R$ 109.

Blasphemous 2

Fort Solis - 22 de agosto - PS5, PC

Fort Solis é um game de aventura e suspense focado em narrativa, no qual os jogadores encontrarão uma experiência que remete a séries de TV, tanto em sua atmosfera como divisão por capítulos. O enredo acompanha o engenheiro Jack conforme ele atende um chamado de emergência na base de mineração Fort Solis. Ao chegar lá, o que ele acreditava ser um defeito rotineiro se mostra uma cena com rastros de sangue em toda parte e um grande mistério sobre o que teria acontecido no local.

Enquanto investigam, os jogadores poderão encontrar registros de áudio, filmagens de segurança e fragmentos do passado que levou aos derradeiros eventos. O game contará com atores de voz famosos como Roger Clark (Red Dead Redemption 2 ), Troy Baker (The Last of Us) e Julia Brown (seriado The Last Kingdom).

Fort Solis

Ride 5 - 24 de agosto - PS5, XBSX/S, PC

Ride 5 traz uma experiência realista com mais de 200 motos de fabricantes famosos e corridas em mais de 35 pistas. As motocicletas são reproduzidas fielmente em seus mínimos detalhes e podem ser personalizadas pelo jogador para correr em vários modos. Além disso, há uma campanha completa com narração, no qual o usuário começa do zero até se tornar um grande vencedor.

Em seu caminho, será preciso encarar sete rivais com inteligência artificial própria que cruzarão seu caminho múltiplas vezes, e os desafios do clima imprevisível, que irá afetar como sua moto responde ao percurso. Ride 5 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 299,90.

Ride 5

Wrestlequest - 22 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC, And, iOS

Wrestlequest é um jogo de RPG que acompanha a história de Muchacho Man, um fã de Randy "Macho Man" Savage da WWE que deseja se tornar um grande lutador de luta livre. No papel de brinquedos baseados em lutadores jogadores, os explorarão várias áreas enquanto enfrentam inimigos em batalhas de turnos e recrutam aliados. Durante sua jornada, poderão ter ajuda também de lendas da WWE como Jake "The Snake" e Andre "the Giant". O game será grátis para assinantes da Netflix nos dispositivos Android e iPhone (iOS).

Wrestlequest

Smurfs Kart - 22 de agosto - PS5, XBSX/S, PS4, XB

Smurfs Kart traz as criaturinhas azuis dos desenhos animados para disputar corridas no melhor estilo de Mario Kart 8. No game, os usuários podem usar alguns de seus Smurfs preferidos, como Papai Smurf, Smurfette e Robusto, enquanto correm por pistas com cenários familiares da animação. Espalhados pelos percursos estão caixas de presente que oferecem itens para atrasar seus oponentes, assim como no game da turma do Mario.

O título conta ainda com suporte a multiplayer local para até 4 pessoas em tela dividida. Smurfs Kart já estava disponível para Nintendo Switch, mas agora chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Smurfs Kart

Unpacking - 24 de agosto - And, iOS

Unpacking chega em versão mobile na próxima semana, disponível para Android e iPhone (iOS). O game de arrumação coloca os usuários para organizar todos os itens de uma mudança em diversas casas e de diferentes momentos da vida de uma pessoa. Através de sua jogabilidade de quebra-cabeça, o game conta uma história indireta na qual o jogador pode sentir as novas fases que o seu cliente está vivendo por meio dos itens, móveis e novas casas.

Unpacking

