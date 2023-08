Assassin's Creed terá 5 jogos de graça nesta semana; veja como baixar

A série Assassin's Creed terá um evento especial de final de semana gratuito com 5 games da franquia da Ubisoft para jogar sem custos entre esta quinta-feira, dia 10, e segunda, dia 14 de agosto. A lista inclui Assassin's Creed 2 , Brotherhood , Revelations , Black Flag e Valhalla . Além disso, os usuários terão a chance de adquirir alguns de seus jogos favoritos com descontos de até 85%, ganhar drops de itens cosméticos na Twitch e mais. Confira, a seguir, as datas, horários e plataformas nas quais os jogos estarão disponíveis.

Série Assassin's Creed tem final de semana gratuito com AC: Valhalla, Black Flag e mais — Foto: Divulgação/Ubisoft

👉 Qual melhor Assassin's Creed para se começar a jogar? Veja no Fórum do TechTudo

Nos consoles, os games Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations serão oferecidos em suas versões remasterizadas de Assassin's Creed: The Ezio Collection, enquanto no PC os títulos estarão disponíveis separadamente. Os jogadores terão acesso ao conteúdo completo de todos os games no final de semana, com o progresso sendo salvo para a versão completa caso decidam adquiri-las. O pré-load de AC Valhalla está disponível desde terça-feira (8), às 13h, horário de Brasília.

No PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) apenas Assassin's Creed Valhalla estará no final de semana gratuito, disponível entre os dias 10, a partir das 15h, e 14, até 9h. Já Assassin's Creed: The Ezio Collection e Black Flag exigirão uma assinatura da PS Plus Extra (veja como assinar) para serem acessados. Entre os dias 8 e 15 de agosto os games da franquia terão descontos de até 80% na PlayStation Store.

Assassin's Creed Valhalla estará disponível para jogar grátis em todas as plataformas durante este final de semana — Foto: Reprodução/Microsoft Store

No Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One o período grátis começa no dia 10 de agosto, às 14h, e vai até 14 de agosto, às 5h. Todos os cinco games estarão disponíveis, porém para jogá-los será preciso ter uma assinatura da Xbox LIVE Gold (em breve Xbox Game Pass Core). Durante esse período haverá uma oferta exclusiva no Xbox na qual ao comprar um game da série Assassin's Creed o jogador leva mais dois, incluindo Valhalla e Black Flag. Entre os dias 15 e 28 de agosto os games da série estarão em promoção com descontos de até 85%.

No PC, os jogos estarão disponíveis pela Ubisoft Store e Ubisoft Connect a partir do dia 10, às 13h, até o dia 14 de agosto, às 9h. Entre os dias 9 e 17 de agosto, os jogadores poderão adquirir os games com até 85% de desconto e ainda receber crédito adicional para gastar na loja da empresa até o dia 19 de outubro, inclusive no novo Assassin's Creed Mirage. Na Epic Games Store, apenas Assassin's Creed Valhalla estará disponível, no mesmo horário da Ubisoft Store.

Assassin's Creed: The Ezio Collection traz alguns dos jogos mais populares da franquia em final de semana gratuito — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Durante o final de semana gratuito, os jogadores poderão também convidar amigos a jogar Assassin's Creed Valhalla e ganhar itens cosméticos por isso. Na Twitch, ao assistir criadores de conteúdo jogando games da franquia, é possível ganhar itens para o AC Valhalla, como o The High Elf Tattoo Set por assistir 30 minutos, um Yggdrasil Leaf por 1 hora e o The Mystical-Settlement Pack por 1:30h assistindo.

🎥 Twitch: 5 jogos que fazem sucesso na plataforma