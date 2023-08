ASUS lança primeiro monitor gamer OLED de 32' com 4K e 240 Hz; veja

A Asus apresentou o novo monitor gamer ROG Swift OLED PG32UCDM na última terça-feira (22) durante a Gamescom 2023, na Alemanha. De acordo com a fabricante, o modelo é o primeiro monitor 4K de 32 polegadas com tecnologia OELD e 240 Hz de taxa de atualização. Com display QD-OLED, o produto usa pontos quânticos para melhorar a qualidade da imagem, prometendo maior intensidade de brilho e fidelidade de cores, além de um alto nível de contraste. O equipamento deve chegar às lojas no primeiro semestre de 2024, mas ainda não teve preço divulgado.