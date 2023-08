Atari 2600+ é novo videogame retrô compatível com cartuchos clássicos

O Atari 2600+ é um novo videogame retrô produzido pela Atari em parceria com a Plaion. O modelo reproduz o clássico console lançado pela empresa em 1980, trazendo, inclusive, suporte aos cartuchos do console original e também do Atari 7800. Para usuários que não possuem uma coleção da época, o Atari 2600+ acompanhará ainda um cartucho com 10 jogos.

O dispositivo chega com um joystick padrão, saída HDMI que oferece diferentes opções de resolução e porta USB para alimentação. O lançamento do Atari 2600+ acontece em 18 de novembro, com preço sugerido de US$ 129,99 (em torno de R$ 642 na cotação atual). Vale lembrar que não há informações sobre um lançamento no Brasil, e, por ora, o modelo está previsto para Estados Unidos e Europa.

Atari 2600+ promete trazer experiência clássica do console dos anos 80 com suporte aos cartuchos antigos da sua coleção — Foto: Divulgação/Atari

O design do console reproduz fielmente as 4 alavancas de metal do Atari 2600 original, usadas para mudar modos de jogo, e seu painel frontal com textura de madeira. O videogame acompanha um joystick clássico padrão CX40+ Joystick Controller que mantém o mesmo tamanho e layout do original, porém, para jogar com outras pessoas, os usuários terão que comprar um segundo controle, que sai a US$ 24,99 (em torno de R$ 123).

Quase todos os games clássicos do Atari 2600 e Atari 7800 são compatíveis com o console segundo testes da própria empresa. Por enquanto, os criadores do console só confirmaram alguns jogos não-compatíveis, incluindo RealSports Boxing, Super Cobra e The Texas Chain Saw Massacre.

O cartucho 10 em 1 que acompanha o console inclui clássicos da Atari como: Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars' Revenge. Junto com o Atari 2600+ a empresa também lançará novos cartuchos de Berzerk Enhanced Edition e Mr Run and Jump por US$ 29,99 cada (aproximadamente R$ 148).

Os antigos joysticks CX-30 Paddle Controller que utilizavam um disco analógico ao invés do manche tradicional também serão vendidos em um pacote com 2 controles e um cartucho 4 em 1 por US$ 39,99 (por volta de R$ 197). Os games incluídos no cartucho são Breakout, Canyon Bomber, Night Driver e Video Olympics, todos que possuíam jogabilidade otimizada para o joystick analógico na época.