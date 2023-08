Baldur's Gate 3 chega ainda em 2023 para Xbox com limitação no Series S

Baldur's Gate 3 teve seu lançamento confirmado para 2023 nos consoles Xbox, segundo a produtora Larian Studios . O game, que já está disponível para PC ( Steam e GOG Galaxy ) e chega no PlayStation 5 ( PS5 ) em 6 de setembro, estava sem previsão nos consoles Xbox Series X e Xbox Series S . A causa seria um problema técnico com o modo de tela dividida do game ao rodar na versão mais barata do videogame.

Para contornar a situação, uma reunião do CEO da Larian Studios, Swev Vincke, com o chefe do Xbox, Phil Spencer, definiu que o console de entrada da Microsoft ficaria sem essa opção de gameplay, mas com o jogo disponível, assim como no Xbox Series X. Vale lembrar que as limitações do Xbox Series S já foram levantadas por alguns estúdios, mas a Xbox exige que os títulos sejam lançados nas duas plataformas, e não apenas no top de linha.

Baldur's Gate tem lançamento confirmado ainda para 2023 no Xbox Series X/S, mas Series S ficará sem modo multiplayer em tela dividida — Foto: Reprodução/Steam

É importante ressaltar que a dificuldade da Larian Studios em fazer com que o modo multiplayer em tela dividida de Baldur's Gate 3 rodasse satisfatoriamente no Xbox Series S estava ameaçando que o lançamento do jogo nos consoles Xbox fosse adiado para 2024. Segundo o diretor de publicação, Michael Douse, as regras da Microsoft exigem paridade entre os games lançados no Xbox Series X e Xbox Series S, de forma que não seria possível lançar o jogo sem um dos modos. No entanto, o chefe do Xbox Phil Spencer comentou com a produtora que este não era o caso.

Segundo Phil, o problema que atrasava Baldur's Gate 3 não era paridade, e que mesmo jogos da própria Microsoft são lançados com certos elementos no Xbox Series X que não estão presentes no Series S, como suporte a Ray Tracing, por exemplo. O executivo também comentou que não imagina um mundo em que eles abandonem o Series S e que é responsabilidade da Microsoft como dona da plataforma garantir que jogos fiquem disponíveis em ambos os modelos.

Apesar de a versão do Xbox Series S não contar com o modo multiplayer em tela dividida, ela terá suporte a cross-save entre as versões do Steam e Xbox Series X, caso o usuário deseje mudar de plataforma para ter acesso ao modo. Apesar de confirmado para 2023, ainda não há uma data de lançamento específica definida.