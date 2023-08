Baldur's Gate 3 já é top 10 de mais populares do Steam em apenas 4 dias

Baldur's Gate 3 entrou para a lista dos 10 jogos mais populares de todos os tempos na loja digital Steam , segundo o site terceirizado SteamDB que registra dados da loja da Valve . O novo game baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons da Larian Studios , alcançou um pico de 814.666 jogadores simultâneos neste último domingo (6) e chegou à 9ª posição do Top 10. Baldur's Gate 3 foi lançado em 3 de agosto para PC por R$ 199,99 e chega em 6 de setembro para PlayStation 5 ( PS5 ) por R$ 299,90. Uma versão para Xbox Series X e Xbox Series S está em desenvolvimento, ainda sem data definida.

Baldur's Gate 3 entra para o Top 10 dos jogos mais populares de todos os tempos da loja digital Steam — Foto: Reprodução/Steam

O pico de jogadores de Baldur's Gate 3 colocou o jogo entre os 10 mais populares, tirando o Battle Royale gratuito Apex Legends de sua posição. O game, que já estava disponível desde outubro de 2020 em acesso antecipado, teve um grande sucesso com o lançamento de sua versão completa, tornando-se o segundo maior lançamento do ano no Steam, atrás apenas de Hogwarts Legacy.

A história do jogo segue um guerreiro criado pelo próprio usuário com uma vasta extensão de possibilidades de personalização e classes baseadas no mundo de Dungeons & Dragons. No papel deste herói será preciso enfrentar a ameaça de uma invasão de parasitas mentais nos Reinos Esquecidos (Forgotten Realms) enquanto recruta aliados e enfrenta perigos pelo caminho. Os combates são realizados em turnos, seguindo as regras do sistema D&D 5ª Edição.

Em Baldur's Gate 3 jogadores podem criar personagens com grande possibilidade de personalização — Foto: Reprodução/Steam

O fundador e CEO da Larian Studios, Swen Vincke postou em seu Twitter na sexta-feira (4) que após o sucesso do game teria que ficar um tempo longe do time de TI do estúdio, pois havia dito para eles se prepararem para algo em torno de 100 mil jogadores simultâneos. Neste dia o game já contava com meio milhão de usuários simultâneos.

Parte do sucesso do jogo também se deve a uma estratégia inteligente do estúdio de adiantar o lançamento em um mês, evitando um período mais turbulento com o lançamento do aguardado RPG Starfield em 6 de setembro. O novo título da Bethesda para PC e Xbox Series X/S é tão esperado que provavelmente será o próximo a chegar ao Top 10 do Steam. Confira abaixo os games mais populares de todos os tempos na loja e seus respectivos picos de jogadores.