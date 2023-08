Baldur's Gate 3 tem quase 450 mil jogadores ativos e já é 2º maior de 2023

Pouco antes de seu lançamento, o game ganhou grande popularidade devido a uma cena de sexo inusitada , o que impulsionou suas vendas. Baldur's Gate 3 já está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 199,99, chega dia 6 de setembro no PlayStation 5 ( PS5 ) e ainda não tem uma data definida para lançamento no Xbox Series X e Xbox Series S .

A produtora ainda não divulgou dados sobre suas vendas, mas deverão ser altas já que o game chegou a ser o 3º mais vendido globalmente em julho após a polêmica cena com um urso viralizar e causar banimento de sua live no TikTok .

No game, usuários podem criar seu próprio personagem e se aliar a vários outros guerreiros para enfrentar a ameaça de uma invasão de parasitas interdimensionais que controlam as mentes das pessoas. A aventura se passa nos Reinos Esquecidos (Forgotten Realms) e conta com batalhas em turnos e sistemas baseados em Dungeons & Dragons 5ª Edição. O game teve auxílio da equipe da Wizards of the Coast , que publica o RPG de mesa, para que a experiência fosse fiel ao material original.

Apesar de o jogo sair para o PlayStation 5 (PS5) em breve, o estúdio tem tido problemas no desenvolvimento da versão do Xbox Series X e Xbox Series S. Devido à política de paridade da Microsoft em seus consoles, a empresa não pode lançar o game até que Baldur's Gate 3 esteja rodando com todas as mesmas funções nas duas versões do videogame. Devido às configurações mais modestas do Xbox Series S, a Larian Studios tem tido dificuldades em implementar alguns elementos, como o multiplayer em tela dividida.