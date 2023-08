Banco Inter está fora do ar hoje? Serviço fica instável neste sábado (12)

O Banco Inter , serviço digital disponível por meio do app para celulares Android e iPhone ( iOS ), está fora do ar neste sábado (12). O aplicativo permite inserir as informações do usuário, mas não libera o acesso, apontando erro COD.ALSE50. Com o problema, os clientes do banco são impedidos de entrar em suas contas e fazer Pix ou outras transações, além de realizar ajustes nos cartões de crédito, débito, entre outras funções.

No Twitter, há muitas pessoas reclamando do banco, além de memes envolvendo a situação. Vale lembrar que o pico de relatos no Downdetector, que monitora serviços online, é de 1.058 casos em pouco menos de uma hora. O TechTudo entrou em contato com o Banco Inter a respeito da situação, mas ainda não obteve resposta. Veja, a seguir, a repercussão e saiba o que o suporte do serviço sugere para usuários que não conseguem acessar suas contas.

O erro apresentando no app do Banco Inter impede usuários de acessarem diversos serviços oferecidos pela plataforma. Entre eles, o Pix, tema central de reclamações na Internet. Pelo Twitter, vários clientes do banco digital já falaram sobre como essa trava no acesso tem atrapalhado.

De acordo com o Downdetector, a grande maioria dos usuários não consegue nem acessar o Pix, já que o erro está no momento de logar na plataforma. Os relatos apontam para inacessibilidade tanto do app quanto do Internet Banking, ou seja, pelo computador. Ainda assim, as reclamações envolvendo o aplicativo representam 92% dos mais de mil casos registrados.

Vale ressaltar que, na hora de acessar a conta, os clientes do banco encontram mensagens alegando erro no servidor e até um código específico: ALSE50. O TechTudo entrou em contato com o Banco Inter pedindo mais informações sobre a situação, mas ainda não obteve resposta.

No site de suporte do Banco Inter não há nenhuma informação relacionada, apenas sugestões quanto ao que fazer caso o usuário não consiga entrar no app. Entre as opções estão práticas simples, como checar a conexão de Internet, a configuração de horário do celular e também se há algum tipo de bloqueio de tela ou do próprio aplicativo no dispositivo. Mas, como se trata de um problema geral, essas soluções não resolvem a inacessibilidade do serviço.

Enquanto isso, usuários seguem reclamando e postando memes no Twitter. Veja a repercussão:

Por volta de 12h, os relatos no Downdetector cairam para cerca de 200 casos, indicando que alguns usuários já conseguem acessar suas contas no banco. Ainda assim, as reclamações seguem aparecendo nas redes. Vale lembrar que o Banco Inter também oferece atendimento via telefone, nos números 3003 4070, para capitais e regiões metropolitanas, 0800 940 0007, em demais localidades, ou 0800 979 7099, para deficientes de fala e audição.

