Barbie só vai chegar ao HBO Max no fim do ano, aponta chefe da Warner

O filme Barbie vai chegar ao HBO Max apenas no outono do hemisfério norte, ou seja, final de 2023. A novidade vem de uma declaração de David Zaslav, diretor-presidente da Warner Bros. Discovery, divulgada no site The Wrap nesta quinta-feira (3). O longa-metragem já é um enorme sucesso de bilheteria, com mais de US$ 800 milhões em ingressos vendidos no mundo todo desde que chegou aos cinemas em 20 de julho.

Por conta desta conquista, e com projeções de chegar em breve a US$ 1 bilhão, a Warner decidiu dar mais tempo para a produção nas telonas e atrasar sua chegada às plataformas digitais, como lojas de aluguel ou até mesmo na HBO Max – que já migrou para o Max nos EUA.

Filme da Barbie tem previsão de chegar ao HBO Max no outono do hemisfério norte, entre setembro e dezembro — Foto: Divulgação/Warner

Aos representantes e parceiros comerciais da empresa, Zaslav comentou que “realmente acredita na janela de lançamento do filme”. O objetivo é deixar que a produção complete seu processo natural nos cinemas, construir em cima da marca e, só depois, ir para plataformas de streaming ou vídeos sob demanda. “Esse tipo de coisa funciona muito bem. Acho que vai ter um enorme impacto quando chegar ao Max, o que deve ser por volta do outono”, apontou.

O período abrange de setembro a dezembro e não há data exata, ainda, para que Barbie faça sua estreia no HBO Max ou Max (que também não tem previsão de chegar ao Brasil). Até lá, o filme ainda terá tempo de bater a rara marca de US$ 1 bilhão em bilheteria, além de trazer seu sucesso para produtos relacionados fora do cinema.

Vale lembrar que, com o filme The Flash, esta janela de lançamento foi bem curta. A produção da Warner baseada no herói da DC Comics levou apenas 31 dias para ser lançado em plataformas digitais, graças a seu fraco desempenho nas bilheterias. The Flash arrecadou apenas US$ 268 milhões no mundo todo e já saiu de cartaz. O filme é considerado um fracasso, já que seu custo foi de US$ 200 milhões, apenas um pouco menos do que a venda de ingressos.

Margot Robbie interpreta a Barbie esteriotipada no longa-metragem — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Perdas de assinantes

Na divulgação do relatório fiscal da Warner Bros. Discovery, o executivo também revelou que a empresa perdeu cerca de 1,8 milhão de assinantes nos seus serviços de streaming nos últimos meses, em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Vale lembrar que atualmente a empresa tem três streamings ativos: HBO Max, Max e Discovery+. Isso pode ser resultado de uma série de fatores, entre eles a transição para o Max, graças à fusão entre Warner e Discovery, além da remoção de diversos conteúdos da plataforma – entre produções originais e terceirizadas.

HBO Max é um dos streamings da Warner em funcionamento — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Outros pontos podem envolver o fim de produções muito populares da HBO, como The Last of Us, A Casa do Dragão e Succession, elogiadas por público e crítica. Entre maio, junho e julho de 2023, as plataformas da WB contavam com pouco mais de 95 milhões de assinantes no mundo todo. Ainda que seja um número expressivo, representa uma queda de quase dois milhões de pessoas em relação ao primeiro trimestre. Ainda assim, Zaslav e outros executivos da empresa consideram que a queda não foi tão significativa de acordo com estimativas internas.

Com informações de The Wrap e Deadline

