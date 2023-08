Borderlands Collection: Pandora's Box trará games da série em coletânea

Borderlands Collection: Pandora's Box foi anunciado pela produtora Gearbox Software e 2K Games como uma coletânea que terá todos os 6 jogos da franquia, bem como DLCs: Borderlands 1, 2 e 3, Borderlands: The Pre-Sequel , Tales from The Borderlands e New Tales from the Borderlands. Nos Estados Unidos, o preço será de US$ 149,99 (em torno de R$ 729, sem impostos), mas terá valor promocional de US$ 59,99 (por volta de R$ 291) no lançamento.

Os jogadores que já possuem alguns dos games da franquia poderão optar por apenas pagar um "upgrade", de U$ 30 (cerca de R$ 147, sem impostos). A chegada da coleção completa tem data de lançamento marcada para 1 de setembro em PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam). Também foi anunciado que Borderlands 3 chegará ao Nintendo Switch. Veja, a seguir, tudo sobre Borderlands Collection: Pandora's Box.

Borderlands Collection: Pandora's Box é coletânea com todos os sucessos da série, incluindo DLCs; saiba tudo sobre o lançamento e mais novidades da franquia — Foto: Divulgação/Telltale Games

A série de tiro FPS Borderlands ficou conhecida pela popularização do gênero "Looter Shooter", no qual além de eliminar inimigos, jogadores também devem focar em obter armas melhores. Assim, ao realizar missões e eliminar inimigos poderosos, é possível obter armas com qualidade maior, além de também subir de nível para tornar seu personagem mais forte, criando um ciclo quase infinito.

A jogabilidade viciante, aliada ao fato do game contar com multiplayer para 4 pessoas, fez com que a franquia rapidamente se tornasse uma das favoritas para jogar com amigos. Vale também mencionar seu característico estilo visual, que lembra um desenho animado ou história em quadrinhos.

Borderlands 3 é o mais recente game da série e está incluído em Borderlands Collection: Pandora's Box, além de ganhar versão para Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Steam

Enredo e gameplay de Borderlands

As histórias de todos os títulos da série Borderlands se passam no planeta Pandora, um mundo devastado por monstros mutantes, bandidos inescrupulosos e facções que detém o poder nessa terra de ninguém. No entanto, o planeta, que inicialmente parece um desperdício de recursos, é também uma grande fonte de tecnologia alienígena antiga e avançada, guardada nos chamados "Vaults" — cofres que contém riquezas, armamentos e outros recursos, mas exigem chaves difíceis de obter.

Na maioria dos games, jogadores entram no papel de um "Vault Hunter", mercenário que trabalha para vários personagens de Pandora em busca de riqueza e a possibilidade de um dia abrir um cofre. Porém, é bastante comum se deparar com vilões megalomaníacos, como Handsome Jack (Jack Bonitão), que lidera a companhia Hyperion em Borderlands 2. Inclusive, em Borderlands: The Pre-Sequel, é possível se aprofundar mais na história do antagonista ao jogar como um de seus generais.

Borderlands 2 é um dos capítulos mais populares da franquia e deu destaque ao vilão Handsome Jack — Foto: Divulgação/Steam

A coletânea de Borderlands inclui também dois games de aventura: Tales from the Borderlands e New Tales from the Borderlands. Ambos os títulos possuem gameplays diferentes dos demais, focando em narrativas que permitem tomar decisões e alterar os rumos da história. O primeiro, Tales from the Borderlands, foi desenvolvido pela Telltale Games, conhecida por títulos como The Walking Dead: Season One, Minecraft: Story Mode, The Wolf Among Us, entre outros. Já New Tales from the Borderlands, foi feito pela própria Gearbox Software.

Upgrade para a Pandora's Box

Nos consoles Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, usuários que tenham qualquer dos games da série Borderlands poderão fazer um upgrade para a coletânea Pandora's Box por US$ 30 (cerca de R$ 147, na cotação atual). No PC (via Steam), a loja irá descontar automaticamente os jogos que o usuário já possui e cobrar apenas pelos que ainda não tem.

Nos consoles PlayStation (PS5 e PS4), se o usuário tiver Borderlands: Game of The Year Edition, Borderlands: The Handsome Collection ou Borderlands 3, em edição física ou digital, poderá fazer o upgrade para a Pandora's Box também por US$ 30.

Borderlands 3 para Nintendo Switch

O anúncio da coletânea foi acompanhado pela confirmação de Borderlands 3 no Nintendo Switch, com uma edição especial que inclui seis DLCs para o jogo e mais de 30 itens cosméticos. Os DLCs incluem: "Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot", "Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock", "Bounty of Blood", "Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck", "Designer's Cut" e "Director's Cut".

Borderlands 3 Ultimate Edition traz o aclamado game agora também para o Nintendo Switch com DLCs extras — Foto: Divulgação/2K Games

