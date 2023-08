Cães-robôs da Boston Dynamics vão trabalhar na usina de Itaipu; entenda

Esses são os primeiros cães-robôs a serem usados em uma empresa do setor no Brasil e, de acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que faz parte do convênio de aquisição dos robôs com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), a chegada dos Spots ao país pode impulsionar a aplicação mais abrangente do 5G no território. Para a implantação da tecnologia, será usada uma rede 5G privada no PTI.