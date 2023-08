Caixa fora do ar? App do banco apresenta erro 02 22 nesta segunda-feira

O app da Caixa está fora do ar nessa segunda-feira (21). O motivo é o erro 02 22, que aparece quando usuários tentam efetuar login no aplicativo do Caixa Tem. O problema vem impedindo as pessoas de acessarem suas contas nos celulares Android e iPhone (iOS). Por conta disso, no Downdetector, ferramenta utilizada para monitorar quedas de serviço, as reclamações, que começaram por volta das 11h da manhã, já somaram mais de mil às 11h36.