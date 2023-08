Call of Duty Modern Warfare 3 será novo game da série e chega em novembro

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) foi anunciado oficialmente pela Activision nesta segunda-feira (7) com lançamento previsto para o dia 10 de novembro. A confirmação chegou por um teaser após vários rumores e vazamentos que indicavam o terceiro game da trilogia, que conclui a história de Modern Warfare (MW), como o lançamento de Call of Duty deste ano. Por enquanto não foram anunciadas oficialmente as plataformas do novo jogo, mas, é possível presumir que sejam PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC.

Call of Duty: Modern Warfare 3 deverá trazer uma versão reimaginada do clássico game de 2011 — Foto: Reprodução/Call of Duty

Por enquanto, não houve nenhum tipo de gameplay em vídeo, apenas algumas vozes de personagens podem ser ouvidas no trailer teaser. Uma delas, inclusive, é a do comandante Phillip Graves, que teve sua sobrevivência confirmada na 5ª temporada do multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare 2. Sua história deve ser uma sequência direta do final do jogo anterior, com Capitão Price e Força-tarefa 141 atrás do terrorista Vladimir Makarov.

A expectativa é por um jogo que siga os outros dois títulos da trilogia, com um remake e reimaginação do clássico Call of Duty: Modern Warfare 3, lançado originalmente em 2011 para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360, Nintendo Wii e PC.

A produtora Sledgehammer Games, responsável por Call of Duty: World War 2 e Advanced Warfare, postou o trailer teaser em sua conta de Twitter, o que indica que será a responsável pelo jogo. O estúdio costuma ajudar no desenvolvimento dos games da franquia ao lado da Infinity Ward e esteve envolvida no Modern Warfare 3 original.

Em julho, uma postagem da conta de Call of Duty no Twitter realizou uma enquete perguntando aos usuários se operadores, armas e pacotes adquiridos em Modern Warfare 2 deveriam ser transferidos para o próximo game da série. As opções eram apenas "Sim" e "Sim, quando é a revelação?", confirmando que o conteúdo adquirido no jogo anterior deverá ser compatível com Modern Warfare 3.

