Call of Duty: Modern Warfare 3 terá IA para combater chat tóxico; saiba

Call of Duty: Modern Warfare 3 terá uma nova ferramenta de moderação no chat de voz que utilizará inteligência artificial para identificar e punir usuários por discursos de ódio. O recurso utiliza a tecnologia ToxMod, da empresa Modulate, e já está em fase de testes beta na América do Norte nos títulos Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 e Call of Duty: Warzone 2.0, mas vai chegar globalmente no novo game da franquia.