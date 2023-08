Canon lança câmera de segurança de R$ 120 mil que 'enxerga' no escuro

A Canon anunciou o lançamento da câmera de segurança MS-500, que está sendo considerada um dos modelos com melhor captação de imagem no escuro, mesmo sem função infravermelha. O dispositivo, revelado nesta quarta-feira (2), utiliza o sensor diodo de avalanche de fóton único (SPAD) de 1 polegada mais avançado já criado até agora, de acordo com a própria fabricante. O aparato de vigilância tem 3,2 megapixels de resolução e estará disponível em setembro de 2023 nos Estados Unidos por US$ 25.200, ou cerca de R$ 121.212, segundo a cotação atual.

De acordo com a Canon, a MS-500 é a primeira câmera lançada no mundo que possui sensibilidade ultra-alta com um sensor SPAD. Desta forma, ela pode ser capaz de alcançar uma iluminação mínima de 0,001 lux, o que é recomendável para equipar os sistemas de segurança de lugares sensíveis como fronteiras, portos e edifícios públicos, que necessitam de vigilância constante.

Canon MS-500 suporta montagem de lentes do tipo B4 — Foto: Divulgação/Canon

📝 Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Veja no Fórum do TechTudo

O site especializado PetaPixel explica que a diferença entre um sensor CMOS, utilizado pelas câmeras padrões de fotografia, e um sensor SPAD, é que o primeiro mede a quantidade de luz que um pixel recebe em um momento preciso, enquanto o segundo pode medir cada pequena partícula de luz nesta mesma situação. Assim, os sensores SPAD, quando combinados com as lentes de transmissão do tipo ultra-telefoto da Canon, podem capturar objetos a quilômetros de distância, em cores, mesmo à noite, de acordo com a divulgação oficial da companhia.

Parte traseira da MS-500 tem saída de ventilação, controles e entradas para cabos — Foto: Divulgação/Canon

Para que isso seja possível, de acordo com o PetaPixel, a Canon introduziu recursos digitais para tentar minimizar os problemas de visibilidade do horário da noite e os efeitos ambientais, como a neblina. O modo automatizado “CrispImg2”, criado pela própria fabricante, promete otimizar o contraste e melhorar a resolução para abafar os possíveis problemas com ruídos na imagem.

Com informações de Engadget e PetaPixel

3 rotinas de casas conectadas que você deveria testar