Carro elétrico da Xiaomi é flagrado em testes na China; veja

O carro elétrico da Xiaomi , o MS11, foi supostamente visto em uma rodovia localizada na região chinesa de Xinjiang, enquanto eram realizados testes. Vídeos gravados no local mostram um veículo completamente camuflado, mas que, de acordo com a imprensa especializada, teria formato correspondente ao das imagens renderizadas do MS11, que vazaram em fevereiro . Além das imagens do carro, Lei Jun e Lu Weibing, respectivamente o CEO e o presidente da Xiaomi, publicaram fotos nas redes sociais no local do teste.

Ao todo, foram flagrados quatro protótipos do veículo elétrico na Rodovia Changji, em Xinjiang. A partir das imagens feitas no local, alguns novos detalhes do automóvel foram revelados, como os mecanismos de freio amarelos e as bordas afiadas do painel da cabine. Rumores indicam que a empresa vai lançar duas versões do EV, uma com LiDAR e outra sem. O sensor a laser é utilizado pela indústria automobilística principalmente em recursos relacionados à direção autônoma.

Protótipo do carro elétrico Xiaomi MS11 circulando pela região chinesa de Xinjiang — Foto: Reprodução/The Tech Outlook

Enquanto os testes do automóvel eram realizados em Xinjiang neste final de semana, Lei Jun publicou uma foto no Weibo que evidenciava que ele e sua equipe estavam presentes na mesma região testando a câmera do smartphone Xiaomi MIX Fold 3 Leica. Quase que simultaneamente, Lu Weibing também postou uma foto na mesma rede social chinesa. A postagem mostrava a sombra de duas pessoas, possivelmente ele e o CEO da empresa, com a região de Xinjiang também registrada na localização da foto.

O anúncio do primeiro carro elétrico da Xiaomi aconteceu em 2021, mas a previsão é de que a produção do MS11 seja iniciada apenas no primeiro semestre de 2024. O veículo deve contar com um um motor de 354 cv de potência e um conjunto de baterias 800 V, o que possibilitaria a recarga ultrarrápida.

