Caso Isabella Nardoni vira documentário da Netflix; veja data de estreia

A Netflix anunciou o trailer de Isabella: o Caso Nardoni, novo documentário de true crime da plataforma, na última terça-feira (1º). O título tem data de lançamento marcada para o dia 17 de agosto. A produção relembra o assassinato da menina Isabella Nardoni, morta há 15 anos no dia 29 de março de 2008. A menina de apenas cinco foi agredida e arremessada pelo próprio pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Jatobá, no prédio onde viviam.

Para trazer detalhes do caso, o documentário traz depoimentos da mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, assim como advogados, peritos e demais especialistas que estiveram presentes nas investigações. Além do crime, o documentário destaca o papel da imprensa na cobertura do assassinato e a repercussão entre a sociedade. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o Caso Isabella Nardoni.

A produção de true crime da Netflix também abre espaço para mostrar a vida familiar de Isabella com sua mãe, Anna Jatobá — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer de Isabella: o Caso Nardoni

Alerta de gatilho: este texto contém informações que podem ser fortes. Recomenda-se ler com cautela.

Relembre o caso

Na noite do dia 29 de março de 2008, a polícia chegava ao Edifício London, localizado na Zona Norte de São Paulo, para investigar um suposto latrocínio que vitimou uma criança de cinco anos. Era Isabella Nardoni, filha de Alexandre e Ana Carolina Oliveira. Como os dois eram separados, no dia de sua morte Isabella passava uns dias na casa do pai e da madrasta, Anna Carolina Jatobá.

À polícia, Alexandre e Anna disseram que teriam sido vítimas de um assalto e que os assaltantes arremessaram a garota no sexto andar do apartamento onde viviam. Com as investigações da Polícia Civil, aos poucos foi mostrado que a versão dada pelos dois não se sustentava. Posteriormente, o Ministério Público concluiu que os suspeitos agrediram Isabella e rasgaram a tela de proteção da janela da casa para arremessarem a garota.

Alexandre Nardoni, pai de Isabella, foi condenado a 30 anos de prisão por ter agredido e arremessado a própria filha. Atualmente cumpre regime semiaberto — Foto: Divulgação/Netflix

O julgamento ocorreu dois anos depois. Na decisão, Alexandre foi condenado a 30 anos de prisão na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé (SP); hoje, cumpre regime semiaberto. Carolina Jatobá recebeu a pena de 26 de reclusão na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 feminina localizada também em Tremembé. Recentemente, a ex-madrasta obteve na Justiça o benefício de progressão de regime prisional para o aberto. Agora, ela irá cumprir os nove anos restantes fora das grades.

Já Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabella, hoje tem 39 anos, trabalha como bancária, é casada e mãe de dois filhos. Ela é uma das personagens ouvidas no documentário. Sua participação é marcada pelas lembranças das últimas palavras que disse para a filha e como sentiu a repercussão que o crime teve em todo o país.

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, é uma das principais personagens do documentário — Foto: Divulgação/Netflix