CBLOL 2023 (2° Split): veja jogos, tabela e resultados dos playoffs

Os playoffs do CBLOL 2023 (2° Split) acontecem entre os dias 11 de agosto e 9 de setembro. paiN Gaming, RED Canids Kalunga, LOUD, INTZ, Fluxo e Vivo Keyd Stars foram os times que conquistaram a classificação pela etapa regular e vão em busca do título da principal competição do cenário de League of Legends no Brasil. Vale lembrar que a campeã da segunda etapa ganhará, além da taça e do prêmio de R$ 115 mil, a oportunidade de representar o país no Mundial de LOL 2023, que será sediado nas cidades de Seul e Busan, na Coreia do Sul.