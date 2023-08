Celular Samsung: qual a diferença do S21, S21+ e S21 Ultra? Eles ainda valem a pena em 2023?

O Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra foram apresentados no primeiro semestre de 2021 como os aparelhos topo de linha da marca. Dois anos depois, são celulares que ainda garantem uma boa performance, pensando no usuário que tem uma rotina multitarefa, que precisa de uma boa tela e boas câmeras para fotografar e fazer vídeos.

Importante dizer que a linha Galaxy S21 deve receber as atualizações de sistema operacional e de segurança que chegam neste ano juntamente com o Android 14 e a One UI 6.0.

Detalhes do Galaxy S21

O Galaxy S21 tem tela de 6,2 polegadas com painel em AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+, proteção para conforto dos olhos e atualização de 120 Hz.

Ele possui conexão com Internet 5G e conta com processador Exynos 2100 (octa-core de até 2,9 GHz) da própria Samsung, combinado com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Não há entrada para expansão. A bateria tem 4.000 mAh.

O módulo de câmera traseiro fica destacado, com cor diferente do restante do aparelho, e tem lente principal e ultrawide com 12 MP cada e teleobjetiva com 64 MP. O sensor frontal registra selfies de 10 MP.

Segundo a marca, o conjunto permite fazer fotos em ângulos abertos, fechados ou com diferentes níveis de proximidade sem perder a qualidade. O zoom híbrido usa as lentes e o software para garantir 30x de aproximação. E para vídeos, o S21 permite gravações em até 8k a 24 fps com tecnologia de estabilização.

O acabamento do S21 conta com revestimento em Gorilla Glass Victus na parte frontal e policarbonato na traseira, enquanto os irmãos maiores, S21 Plus e S21 Ultra, têm acabamento em vidro.

Galaxy S21 Plus ou S21+

A principal diferença entre o Galaxy S21 e o S21 Plus, ou S21+, é mesmo o tamanho da tela. O celular menor tem 6,2 polegadas, enquanto o Plus tem 6,7 polegadas. O painel é o mesmo

Outras diferenças são a bateria, que cresce para 4.800 mAh, e a opção de armazenamento do S21 Plus, disponível com 128 ou 256 GB. No restante, os aparelhos são praticamente idênticos.

Galaxy S21 Ultra é topo de linha profissional

Mesmo lançado há mais de dois anos, o Galaxy S21 Ultra ainda é um celular poderoso que atende usuários e fotógrafos mais exigentes. Ele tem tela de 6,8 polegadas AMOLED Dinâmico 2X da Samsung, com taxa de atualização de até 120 Hz e resolução máxima de 3200 x 1440 pixels.

O S21 Ultra conta com conexão com a rede 5G e roda com o processador Exynos 2100, um octa-core de até 2,9 GHz desenvolvido pela própria Samsung, com 12 ou 16 GB de memória RAM e 256 ou 512 GB de armazenamento (sem possibilidade de expansão). A bateria é de 5.000 mAh, capaz de 22 horas de reprodução de vídeo.

Um destaque é a caneta S Pen incluída na caixa, útil para quem gosta de utilizar o celular para fazer anotações manuscritas, rabiscar e desenhar, além de manipular planilhas e documentos com mais precisão.

O sistema de câmeras é outro destaque: lente principal de 108 MP, ultrawide de 12 MP e 120º e duas teleobjetivas de 10 MP cada. A tecnologia Dual Zoom possibilita aproximação de até 100 vezes, combinando zoom óptico e digital. Na lente principal, segundo a Samsung, a captação de luz maior promete ajudar em cenas noturnas e na nitidez.

A câmera frontal é de 40 MP. E houve atualização do app nativo da câmera, garantindo ainda mais qualidade nas capturas, com aprimoramento por inteligência artificial. O aparelho consegue fazer vídeos em 8K e permite até gerar fotos durante as gravações.