Celular sustentável é lançado com até 10 anos de suporte; conheça

O Fairphone 5, smartphone da fabricante holandesa Fairphone, será lançado em setembro deste ano na Europa. O modelo se destaca por ser o celular com maior longevidade até o momento, uma vez que a empresa prometeu cinco atualizações de Android a partir do Android 13 e até dez anos de updates de segurança. Assim como outros celulares da marca, o Fairphone 5 é sustentável e permite que os próprios usuários façam reparos no aparelho, que é construído com peças facilmente removíveis. O smartphone tem preço sugerido de € 699 (ou R$ 3.727,44, em conversão direta sem impostos). Por enquanto, não há previsão de chegada do aparelho ao Brasil.