ChatGPT caiu? Usuários reclamam que chatbot está fora do ar nesta terça

Nos testes realizados pelo TechTudo , conseguimos fazer login na plataforma da OpenAI. Contudo, ao escrever alguma pergunta, a mensagem "Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com" apareceu (Algo deu errado. Se o problema persistir, entre em contato conosco por meio de nossa central de ajuda em help.openai.com).

O site Status OpenAI (https://status.openai.com/) confirmou que havia um problema com o ChatGPT às 11h04. Cerca de 40 minutos depois, às 11h46, uma nova mensagem apareceu na plataforma, alegando que "We have identified the cause (currently impacting ChatGPT on both web and mobile) and are working to fix the issue" ("Identificamos a causa, atualmente afetando o ChatGPT na web e em dispositivos móveis, e estamos trabalhando para corrigir o problema", em tradução).