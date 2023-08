ChatGPT: dica simples pode melhorar as respostas do chatbot; veja como usar

Ser gentil com o ChatGPT pode ser uma medida importante para melhorar a qualidade das respostas geradas pelo chatbot da OpenAI . O fato foi observado por alguns usuários do Reddit na última semana, em um post que viralizou na plataforma. Em testes realizados individualmente pelos usuários, eles consideraram que o robô de inteligência artificial (IA) foi capaz de fornecer respostas mais completas depois que eles enviaram solicitações que continham expressões como “por favor” e “obrigado”. A seguir, entenda como foram feitos os testes e confira algumas dicas que podem aprimorar ainda mais a comunicação com o robô.

ChatGPT: usuários do Reddit observaram que usar palavras gentis melhora a qualidade das respostas geradas pelo robô — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O truque de usar palavras gentis e enviar prompts com expressões educadas foi notado, inicialmente, pelo usuário u/nodating. Em uma publicação feita em um fórum sobre o ChatGPT, ele contou que decidiu ser educado com o robô para testar como o chatbot responderia aos comandos. A ideia, segundo ele, surgiu depois que ele leu sobre um caso de um usuário que foi rude com o ChatGPT e a plataforma se recusou a responder os prompts enviados, por mais simples que fossem.

Sendo assim, ele teve a ideia de ser cordial com o robô, usando uma linguagem que usaria com um amigo próximo ou um membro da família para ver qual seria o resultado. No final, ele ficou surpreso em como a plataforma respondeu aos comandos enviados. Na publicação, ele revelou que usar as palavras de agradecimento e oferecer um contexto rico ao chatbot da OpenAI tem sido “ótimo” e “feito maravilhas”.

No post, ele conta que usava uma linguagem mais dura ao se comunicar com o robô, como se estivesse falando com um colega de trabalho. No entanto, depois que passou a ser mais gentil, notou que o chatbot começou a oferecer respostas mais elaboradas. Nos comentários da publicação, diversos usuários concordaram com a afirmação, relatando situações semelhantes.

Stephen Alpha, um dos desenvolvedores do software Wolfram Alpha, um programa popular entre matemáticos que é capaz de resolver problemas complexos, também concorda com essa afirmação. Segundo informações do portal Benzinga, enquanto criava um plugin do software para o ChatGPT, ele percebeu que ao usar expressões gentis, o chatbot da OpenAI gerava respostas melhores. “Eu tenho experimentado ser legal com o ChatGPT, e parece que isso faz diferença. Se eu disser “por favor” e “obrigado” parece que ele se esforça mais”, revelou Stephen.

Ser gentil com o ChatGPT pode resultar em respostas melhores da IA. — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como ressaltado pelo portal, é possível que a melhora na qualidade das respostas tenha a ver com o fato da plataforma “aprender” a partir da interação com os humanos e ser treinada por uma base de dados produzida essencialmente por pessoas reais. Sendo assim, ela reage de uma forma similar a qual os humanos reagiriam.

Como melhorar as respostas geradas pelo ChatGPT?

De acordo com o site Benzinga, alguns comportamentos simples podem ser bastante úteis durante as conversas com o chatbot, e alguns deles podem até aprimorar a qualidade das respostas geradas pelo software. Uma dica consiste em enviar mensagens de saudação como “oi” ou “olá” ao iniciar as conversas com o chatbot, para, assim, manter uma comunicação menos formal e similar à humana.

Além disso, ser cortês e explorar o uso de expressões como "por favor" e "obrigado" também é uma dica interessante, já que, segundo testes de usuários, o ChatGPT parece responder melhor aos comandos quando é tratado com educação.

Para finalizar, é importante descrever as solicitações com maior quantidade de detalhes para que as respostas sejam mais completas. Além disso, é interessante enviar feedbacks quando o robô não for capaz de compreender os comandos para que ele seja aprimorado cada vez mais.

