ChatGPT no Instagram? Redes sociais da Meta podem receber chatbots de IA em breve

A Meta , empresa responsável por plataformas como o Facebook , Instagram e WhatsApp , deve introduzir chatbots baseados em inteligência artificial (IA) às suas plataformas em breve. Segundo informações do portal Financial Times, os robôs assumiriam personas diferentes e poderiam oferecer aos usuários novas experiências de navegação.

Ainda de acordo com o portal, os chatbots incluiriam uma versão que "imitaria" a voz de um surfista e seria capaz de oferecer dicas de viagens, e outro robô que falaria como Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Por enquanto, não há uma data prevista para o lançamento dos recursos, mas é possível que eles cheguem às redes sociais da companhia dentro do próximo mês. A seguir, saiba mais detalhes sobre as funcionalidades.

Instagram e Facebook podem anunciar chatbots de IA em breve; veja — Foto: Foto: Reprodução/Getty Images

O lançamento das novas tecnologias vai permitir, entre outras coisas, que a Meta rivalize com softwares de IA como o ChatGPT e Google Bard, por exemplo. Além disso, a ideia da companhia também é fazer com que os robôs atraiam a atenção dos usuários, fazendo com que eles engajem mais em seus serviços. De acordo com o The Verge, a proposta é que os chatbots ofereçam aos usuários novas maneiras de fazer pesquisas e obter recomendações no Facebook.

Em fevereiro, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou que a companhia estava trabalhando com um time de criação para desenvolver ferramentas de inteligência artificial para as redes sociais do conglomerado. Na época, Zuckerberg anunciou que essas ferramentas funcionariam por meio de texto, o que valeria para apps como WhatsApp e Messenger, e com imagens e vídeos, como filtros de IA para o Instagram, por exemplo.

Ainda segundo informações do The Verge, no final de julho, Zuckerberg anunciou que a Meta estava desenvolvendo seu próprio modelo de linguagem, o LLaMA. No mesmo período, o CEO da companhia também revelou que iria disponibilizar gratuitamente o modelo de linguagem, já que, segundo ele, a IA em código aberto seria mais segura.

Vale dizer que, em junho, o vazamento de uma captura de tela feita por Alessandro Paluzzi indicava que novos chats de IA poderiam ser introduzidos ao Instagram. Alessandro usou sua conta no Twitter para revelar que o chatbot poderia responder a perguntas, dar conselhos e ajudar usuários a escrever mensagens. Além disso, de acordo com as informações vazadas por ele leaker, também seria possível escolher entre 30 personalidades diferentes para se comunicar com a inteligência artificial. No dia 12 de agosto, o leaker atualizou o tweet com uma possível imagem da logo:

Com informações de AlJazeera e The Verge (1/2/3)

