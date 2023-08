ChatGPT pode prevenir epidemias? Cientistas usam IA para simular riscos

O ChatGPT pode se tornar uma ferramenta no controle de futuras pandemias. Ao menos, é o que sugere um estudo da Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos. Pesquisadores utilizaram o chatbot da OpenAI para simular uma epidemia na fictícia cidade americana de Dewberry Hollow, com 100 habitantes. Os cientistas analisaram como a população virtual reagiu ao surto de um vírus hipotético, batizado de Catsate. A experiência demonstrou que as personas se tornavam mais propensas a praticar o isolamento social quando tinham acesso a informações sobre saúde coletiva, notícias sobre a epidemia e contagem diária de casos ativos na cidade. E, com a redução de circulação de pessoas nas ruas, o contágio também diminuía.