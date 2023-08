Cientistas treinam robôs para aprenderem tarefas muito úteis sozinhos

A proposta do estudo é aprimorar as habilidades de locomoção e manipulação em modelos robóticos para aumentar sua eficiência e produtividade em diferentes ambientes. De acordo com os pesquisadores, a necessidade de menor intervenção no funcionamento dos robôs tende a beneficiar diversos ramos da indústria, desde a logística até a saúde. Além disso, aumenta a possibilidade de aplicação da tecnologia em locais e situações menos previsíveis ou em que a presença humana não seja segura.