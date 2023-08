Comprar ar-condicionado no inverno não é mais barato, mostra levantamento

Comprar ar-condicionado no inverno não é necessariamente mais barato do que em outras estações, de acordo com um levantamento realizado pelo site de compras Buscapé. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (30), são referentes ao histórico de preço de diferentes modelos de refrigerados de ar em mais de 500 lojas. Segundo o resultado, o valor dos equipamentos não tem relação direta com a época do ano. Além disso, não só não é mais econômico adquirir um ar-condicionado nos meses mais frios, como neste inverno o preço mínimo de alguns modelos subiu até 19% em relação ao verão passado.