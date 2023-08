Conheça Brookhaven, jogo online RP de Roblox que simula a vida real

Brookhaven tem uma jogabilidade similar a qualquer outro game dentro de Roblox. O usuário controla um avatar que anda pelo mapa e interage com pontos específicos. É possível entrar em prédios ou casas, falar com outras pessoas por texto e até mesmo dirigir carros. O mapa do game é grande, mas depende do servidor.

Quase tudo é permitido dentro do jogo, e as atividades dependem da criatividade dos participantes. Há pessoas que criam sagas dentro de suas próprias histórias e envolvem outros jogadores para elaborar algo de mais profundo. Assim, o game te dá bastante liberdade em termos de interação e gameplay.

Brookhaven não tem uma história muito bem definida, levando em conta que é o próprio usuário quem a cria. A única regra é interpretar papéis e, quando isso não acontece, outros jogadores podem não interagir bem com você. Por isso, você precisa ser criativo e pensar não apenas em como quer que seu personagem seja, mas também em como ele vai interagir com os outros e construir um enredo para si.

O senso de liberdade de Brookhaven é um de seus pontos mais interessantes, mas práticas adultas não são permitidas e o usuário pode ter sua conta banida do Roblox. O game tem classificação livre, ou seja, é voltado para um público mais jovem. Portanto, é necessário interagir com os outros sempre de forma educada e respeitosa, além de atentar aos assuntos e ações trazidos à jogatina. Inclusive, o bom senso é algo necessário para quase todos os jogos online que envolvem a interpretação de papéis, até em servidores mais adultos, como o conhecido GTA RP.

Para acessar Brookhaven, você deve baixar o aplicativo do Roblox no Xbox Series X/S, PC, Android ou iPhone (iOS). Nos computadores, também há a possibilidade de jogar diretamente no navegador, buscando por Brookhaven no site do game. Vale lembrar que é necessário ter uma conta no jogo, que pode ser criada gratuitamente.