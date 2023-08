Conheça Homem-Aranha Lotus, filme sobre o herói criado por fãs

Enquanto não há data para um próximo filme do Homem-Aranha nos cinemas, um grupo de fãs lançou gratuitamente um longa independente protagonizado pelo herói da Marvel . Spider-Man: Lotus estreou no dia 11 de agosto no YouTube -- até o momento, sem legenda ou dublagem para português e outras línguas. Na trama, um Peter Parker amargurado pela morte da namorada resolve confortar um garoto com câncer terminal em seus últimos dias de vida.

A produção é resultado de uma campanha de crowdfunding organizada por Gavin J. Konop, diretor e roteirista de Spider-Man: Lotus. Com duas horas de duração, o longa possui no momento mais de 2,7 milhões de visualizações e 154 mil curtidas. Mesmo com o sucesso na plataforma, o filme indie foi inicialmente prejudicado por acusações de racismo contra um dos atores. Acompanhe mais sobre o enredo, elenco e polêmicas do filme a seguir.

Mesmo sendo uma produção com poucos recursos, Spider-Man: Lotus não dispensa o uso de efeitos especiais — Foto: Reprodução/Gavin J. Konop

Enredo de Spider-Man: Lotus

Em Nova Iorque, o Homem-Aranha está sempre vigilante nas ruas, combatendo inimigos como Shocker (Justin Hargrove). Fora da vigilância, Peter Parker (Warden Wayne) sofre com a perda da namorada Gwen Stacy (Tuyen Powell), cuja vida ele não conseguiu salvar de um ataque do vilão Duende Verde (John Salandria).

Enquanto relembra os momentos que teve com Gwen, Peter descobre que há um pequeno fã do Homem-Aranha que anseia por um encontro. Trata-se de Tim Harrison (Maxwell Fox), um garoto com uma doença terminal. Peter então dedica a oferecer conforto a Tim em seus últimos momentos de vida.

Spider-Man: Lotus: Peter Parker ao lado da namorada Gwen Stacy. A jovem morre num ataque do vilão Duende Verde — Foto: Reprodução/Gavin J. Konop

Elenco e equipe técnica

Estão no elenco Warden Wayne (A Stark Reality), Sean Thomas Reid como Harry Osbourne, Moriah Brooklyn no papel de Mary Jane Watson, Jack Wooton interpretando Flash Thompson, John Salandria (Animal Kingdom), entre outros atores da cena independente.

Este é o primeiro trabalho do diretor e roteirista Gavin J. Konop, que se inspirou na HQ "O Garoto Que Colecionava Homem-Aranha", de 1983, para compor o enredo do filme. Para custear a produção de Spider-Man: Lotus, Konop abriu uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Indiegogo, no verão de 2022. O cineasta conseguiu dos fãs pouco mais de US$ 112 mil (cerca de R$ 558 mil, em cotação atual do dólar).

O ator mirim Maxwell Fox no papel de Tim Harrison, um admirador do Homem-Aranha vítima de uma doença terminal — Foto: Reprodução/Gavin J. Konop

Polêmicas sobre racismo e homofobia

Durante a campanha do filme, seguidores e financiadores do projeto descobriram que o ator Warden Wayne, intérprete do Homem-Aranha/Peter Parker, havia feito declarações racistas em mensagens privadas nas redes sociais. Nas postagens, cuja data não foi especificada, Wayne usa termos depreciativos contra pessoas negras e da comunidade LGBT.

Com a repercussão do caso, o ator veio a público esclarecer a polêmica e pedir desculpas em um post no Twitter. Segundo Wayne, as mensagens foram enviadas quando ele era adolescente (hoje o ator tem 22 anos). "Anos atrás, quando eu estava no ensino médio, eu disse coisas terríveis. Usei linguagem ofensiva, muitas vezes de forma homofóbica, eventualmente ou em piadas. Eu sinto muito, estou envergonhado", escreveu o ator.

Warden Wayne teve mensagens de cunho preconceituoso divulgadas nas redes sociais. Em nota, o ator pediu desculpas pelas postagens — Foto: Reprodução/Gavin J. Konop

Quando as acusações ganharam força na Internet, o diretor Gavin Konop reprovou publicamente as declarações de Warden Wayne, classificando-as como "repugnantes" e que iriam perseguir o ator pelo resto da vida. Entretanto, Wayne não foi o único membro da equipe técnica com passado de intolerância.

Gavin Konop também teve ofensas racistas publicadas no Twitter resgatadas em prints em junho do ano passado. Em um vídeo publicado no YouTube, Konop afirmou que também está arrependido com o seu passado e que as publicações foram feitas na adolescência. Por outro lado, ele alertou que parte dos prints denunciados foram inventados para que capitalizassem a atenção do público em meio a polêmica.

O diretor e roteirista Gavin J. Konop foi outro membro da equipe a se desculpar por publicações racistas feitas nas redes sociais — Foto: Reprodução/Gavin J. Konop

O filme é ou não ilegal?

Atualmente, os direitos de exibição do Homem-Aranha nos cinemas estão nas mãos da Sony Pictures e da Disney (via Marvel Studios). Por ser uma produção independente, Spider-Man: Lotus não tem nenhum vínculo com as empresas citadas. Vale lembrar que filmes feitos por fãs com personagens de marcas não são uma novidade no meio audiovisual, como é o caso dos títulos Uncharted - Live Action Fan Film (2018) e Star Trek Continues (2013).

Por utilizarem marcas protegidas, essas produções não geram lucro e são lançadas gratuitamente -- caso contrário, poderia gerar grandes problemas na justiça. Em matéria do site Newsweek, o diretor Stefano Da Frè, CEO da produtora independente Rosso Films International, acredita que, mesmo sendo produções ilegais no ponto de vista penal, não há grande interesse das grandes companhias em processar fãs que fazem filmes independentes como Spider Man: Lotus.

Bastidores da gravação de Spider-Man: Lotus. O filme teve financiamento coletivo via Indiegogo — Foto: Reprodução/Gavin J. Konop

"Justamente por eles não estarem lucrando ou recuperando alguma grana com esses filmes independentes, os executivos das grandes companhias geralmente evitam processar esses fãs. Primeiramente, porque não é uma grande ideia para a Marvel levar seus fãs para o tribunal, especialmente porque esse mesmo grupo pode ser fiel durante o lançamento dos longas oficiais. Além disso, a qualidade dessas produções claramente não está alinhada com o padrão utilizado nos lançamentos da Marvel Studios", explicou Da Frè.

Mas o cineasta lembra que as empresas poderiam entrar na justiça caso suas marcas fossem prejudicadas de alguma forma, a exemplo do escândalo de racismo envolvendo o diretor e astro principal de Spider-Man: Lotus. Uma situação que vai contra a proposta de diversidade nos filmes da Disney. "Se esses filmes estiverem emaranhados numa teia de controvérsia, como foi o caso em Lotus, você verá a reação rápida dos estúdios para proteger a 'imagem' e 'integridade' do Homem-Aranha", ponderou Da Frè.

Confira o trailer de Spider-Man: Lotus

