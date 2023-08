Crimson Desert tem trailer de gameplay na Gamescom após 2 anos; veja vídeo

Crimson Desert , o novo RPG mundo aberto da Pearl Abyss, recebeu nesta terça-feira (22) um novo trailer de gameplay durante a Gamescom 2023. O título não ganhava novidades relacionadas à jogabilidade há dois anos e ainda sofreu com adiamentos, ocasionados principalmente por conta da pandemia. Entretanto, a desenvolvedora de Black Desert encerrou esse hiato ao apresentar um belo vídeo com resolução em 4K, mostrando um combate bastante sangrento e frenético, além de mais detalhes relacionados à exploração do mapa. Apesar disso, ainda não há informações sobre o lançamento. Confira, a seguir, as principais novidades vistas na Gamescom.