CS:GO: G2 supera a ENCE fica com a taça da IEM Cologne 2023

A G2 Esports bateu a ENCE neste domingo (6) e se sagrou campeã na IEM ( Intel Extreme Masters ) Cologne 2023, torneio internacional de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . Ambas as equipes chegaram à decisão com campanhas perfeitas, sem sofrer derrotas nas séries disputadas até então. A expectativa era de uma série melhor de cinco partidas (MD5) muito disputada, mas a ENCE entrou menos focada no servidor e, quando esboçou uma reação, já era tarde. Assim, a G2 venceu por 3–1, com parciais de 16–4, na Nuke, 16–10, na Mirage, 13–16, na Anubis, e 16–9, na Ancient.

Com o título na Catedral do Counter-Strike, a G2 levou para casa o prêmio de US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) e garantiu sua presença em outra tradicional competição, a IEM Katowice 2024. Pelo vice-campeonato, a ENCE se contentou com prêmio de US$ 180 mil (cerca de R$ 900 mil). A seguir, confira como foi a série na grande final da IEM Cologne 2023.

G2 venceu a ENCE e ficou com o título da IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 1 (Nuke)

A Nuke foi escolha da ENCE, mas quem chegou mais concentrada foi a G2, que iniciou o duelo pelo lado CT. Ilya "m0NESY" Osipov liderou sua equipe no pistol com um 3K, enquanto Justin "jks" Savage segurou o forçado dos adversários também com três abates conquistados. Pelo lado da ENCE, Guy "NertZ" Iluz entrou bem no mapa e ajudou sua equipe a diminuir um pouco a diferença no placar, mas o astro Nikola "NiKo" Kovač estava lá para assegurar uma boa vantagem para a G2, que fechou a primeira metade em um bom 11–4.

Na virada de lados, um pistol muito mais equilibrado onde a ENCE quase executou um retake heroico no ponto A. Quase, pois Nemanja "huNter-" Kovač venceu o duelo 1v1 final contra Marco "Snappi" Pfeiffer e colocou a G2 em situação ainda mais tranquila no duelo. Situação essa que melhorou ainda mais após a G2 vencer no round forçado da ENCE e quebrar de vez a economia adversária. A esperança da ENCE acabou após derrota no primeiro armado do half, e a G2 aproveitou para fechar a Nuke em um tranquilo 16–4.

G2 atropelou a ENCE no primeiro mapa da MD5 — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 2 (Mirage)

Passado o susto, a ENCE acordou no pistol da Mirage, como CT, e segurou bem o avanço pelo meio da G2 para abrir o marcador. Logo a ENCE abriu 4–0 com mais uma boa apresentação de Guy "NertZ" Iluz. Depois, veio o segundo armado da metade, e a G2 contou com Rasmus "HooXi" Nielsen atropelando os adversários e achando um 3K para finalmente sair do zero no placar e abrir o espaço para quebrar a economia da ENCE. Contudo, a G2 não conseguiu manter o domínio, e o duelo ficou bastante equilibrado. até a ENCE fechar a metade pelo placar mínimo de 8–7.

O equilíbrio que se viu na primeira metade, simplesmente, desapareceu na virada de lados. Começou com um segundo pistol limpo por parte da G2, que venceu sem perder jogadores. O atropelo veio a seguir, com o esquadrão emplacando seis vitórias na sequência. Poderiam ser sete, mas Marco "Snappi" Pfeiffer encontrou um clutch 1v3 espetacular para quebrar um pouco esse bom momento da G2. Entretanto, a bela jogada não foi o bastante, e a G2 fechou a Mirage em 16–10 com um bom clutch de Ilya "m0NESY" Osipov no round final.

O jovem m0NESY foi o destaque da Mirage e ajudou a colocar a G2 no tournament point — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 3 (Anubis)

No primeiro tournament point da G2, Ilya "m0NESY" Osipov já abriu o primeiro pistol com dois abates para levar sua equipe è primeira vitória. No forçado da ENCE, a dupla Nikola "NiKo" Kovač e Justin "jks" Savage fez um bom trabalho para assegurar o segundo ponto da G2. Com a economia em perigo, a ENCE arriscou tudo na rodada seguinte e encontrou um ótimo momento em seu mapa de escolha, virando o duelo para 3–2. A G2 viu sua adversária aproveitar bem das vantagens do lado TR na Anubis e, mesmo com uma ótima atuação de Rasmus "HooXi" Nielsen, não conseguiu evitar o prejuízo de 10–5 na metade.

Mesmo no lado CT, a ENCE seguiu ditando o ritmo do duelo e foi capaz de frustrar os poucos bons momentos da adversária nos primeiros rounds da segunda metade. Com o 14–5 no placar, a G2 decidiu acordar e esboçar algum tipo de reação como TR. Essa reação quase se tornou legítima após um fenomenal clutch 1v3 executado por Nemanja "huNter-" Kovač, mas, no final das contas, não foi o bastante, e a ENCE, na paciência, encontrou o ponto que precisava e fechou a Anubis em 16–13.

Apesar do susto, ENCE evitou o título da G2 na Ancient após uma excelente atuação como TR — Foto: Divulgação/ESL

Mapa 4 (Ancient)

Após pouco mais de 30 minutos de intervalo, as finalistas retornaram para jogar a Ancient. Como CT, A ENCE começou vencendo os dois primeiros rounds, o pistol e o anti-eco, mas bastou a primeira rodada armada para a G2 sair do zero e iniciar sua sequência de vitórias. Sequência essa que contou com enorme contribuição de Ilya "m0NESY" Osipov, que, com belos disparos de sua AWP, virou uma rodada praticamente perdida para sua equipe. A ENCE demorou para se recuperar após essa dura derrota e saiu da primeira metade com um prejuízo de 9–6.

No segundo half, a G2 perdeu sua vantagem de três pontos de forma muito rápida e só evitou a virada em uma rodada confusa, em que perdeu muitas armas devido a alguns erros cometidos. Embora a torcida estivesse gritando o nome de m0NESY constantemente, o salvador da G2 na série estava sendo Rasmus "HooXi" Nielsen e suas eliminações decisivas em cada rodada. Com derrotas nos mínimos detalhes, a ENCE passou a se desesperar, e a G2 apenas aproveitou e fechou a Ancient em 16–9 para ficar com o título.

G2 ficou com a taça da IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/ESL

Sobre a IEM Cologne 2023

Conhecida como "Catedral do Counter-Strike", a IEM Cologne 2023 ocorreu do dia 26 de julho até a tarde deste domingo (6). A competição reuniu 24 das melhores equipes do momento, como as brasileiras FURIA e Imperial, que acabaram eliminadas no Play-In. Além do prêmio total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões), o torneio também concedeu uma vaga direta para a IEM Katowice 2024 e pontos para o circuito BLAST Premier. Por sinal, por conta do lançamento de Counter-Strike 2 (CS2), essa foi a última IEM Cologne realizada no CS:GO.

Confira, na tabela abaixo, a classificação final da IEM Cologne 2023:

IEM Cologne 2023 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação Pontos na BLAST Premier 1° G2 Esports US$ 400 mil (R$ 2 milhões) + Vaga na IEM Katowice 2024 3 mil 2° ENCE US$ 180 mil (R$ 900 mil) 2 mil 3°–4° Team Vitality e Astralis US$ 80 mil (R$ 400 mil) 1,2 mil 5°–6° Cloud9 e Heroic US$ 40 mil (R$ 200 mil) 500 7°–8° GamerLegion e Natus Vincere US$ 24 mil (R$ 120 mil) 500 9°–12° Fnatic, Monte, FaZe Clan e MOUZ US$ 16 mil (R$ 80 mil) - 13°–16° The MongolZ, 9INE, OG e Ninjas in Pyjamas US$ 10 mil (R$ 50 mil) - 17°–20° FURIA, Imperial, Apeks e Team Liquid US$ 4,5 mil (R$ 22,5 mil) - 21°–24° Into The Breach, Complexity, BIG e Grayhound Gaming US$ 2,5 mil (R$12,5 mil) -

Com informações de HLTV e Liquipedia

